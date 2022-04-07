В Алматы в одном из домов по улице Остроумова произошел пожар. Сообщение о возгорании на пульт "101" поступило около девяти часов вечера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"После локализации огня в одной из комнат был обнаружен труп мужчины с явными признаками насильственной смерти. Позже было установлено, что это 38-летний хозяин дома. Раньше он работал водителем на грузовом транспорте, но по состоянию здоровья он уже несколько месяцев нигде не работал. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причина смерти – резаное ранение на шее, колото-резаная рана грудной клетки слева, проникающие колото-резаная рана на животе и в левой ключичной области, в последующем обгорание трупа. Следствием был установлен 44-летний гость убитого", – рассказал начальник отдела полиции при УП Турксибского района Мейирхан Жанабаев.

Установлено, что мужчины распивали спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой гость нанес несколько ножевых ранений хозяину дома. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый имитировал пожар.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 ч.1 УК РК.

"На допросе задержанный заявил, что хозяин дома первым схватил кухонный нож, а он, якобы, вырвал его из его рук и нанес несколько смертельных ударов. Истинные обстоятельства убийства будут установлены в ходе следствия", – резюмировал Жанабаев.