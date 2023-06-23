Алматинку парализовало после удара мужчины на улице

Неравнодушные очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, сняв происшествие на видео.
Алматинский паблик опубликовал видео инцидента. Его автора возмутило бесцеремонное спокойствие опрашиваемого полицией подозреваемого, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Видео очевидца опубликовано с подписью: «Сегодня по адресу Толе би, 160 этот человек ударил девушку и её парализовало, ей лет 25».
«Стоит лыбится, избил девушку, у нее парализовало часть, попробуйте только «Хулиганство» ему вписать, я сама лично в прокуратуру напишу», – заявила автор видео.
В полиции Алматы сообщили, что подозреваемый – гр.С., 1985 года рождения – задержан и доставлен в отдел полиции УП Алмалинского района. Будет проведено дальнейшее разбирательство.
«Его действиям будет дана правовая оценка, в соответствии с законодательством РК. Вместе с тем, для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных девушкой, в рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза», – говорится в сообщении ДП Алматы.
Предупреждение: в видео присутствует ненормативная лексика.