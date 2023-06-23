Алматинку парализовало после удара мужчины на улице

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Неравнодушные очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, сняв происшествие на видео.

Скрин с видео instagram.com/kris_p_brothers

Алматинский паблик опубликовал видео инцидента. Его автора возмутило бесцеремонное спокойствие опрашиваемого полицией подозреваемого, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Видео очевидца опубликовано с подписью: «Сегодня по адресу Толе би, 160 этот человек ударил девушку и её парализовало, ей лет 25».

«Стоит лыбится, избил девушку, у нее парализовало часть, попробуйте только «Хулиганство» ему вписать, я сама лично в прокуратуру напишу», – заявила автор видео. 

В полиции Алматы сообщили, что подозреваемый – гр.С., 1985 года рождения – задержан и доставлен в отдел полиции УП Алмалинского района. Будет проведено дальнейшее разбирательство.

«Его действиям будет дана правовая оценка, в соответствии с законодательством РК. Вместе с тем, для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных девушкой, в рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза», – говорится в сообщении ДП Алматы.

Предупреждение: в видео присутствует ненормативная лексика.

 

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