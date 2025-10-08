Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В департаменте полиции Алматы выступили с обращением к автовладельцам. Как стало известно специалистам управления по противодействию киберпреступности ведомства, в ближайшее время может быть совершена фишинговая атака на эту категорию граждан, сообщает Kazpravda.kz

Новая схема интернет-мошенничества строится на рассылке предупреждений о фейковых штрафах за нарушение правил дорожного движения. Как правило, злоумышленники пользуются электронной почтой и мессенджерами. В сообщениях содержится конфиденциальная информация о водителе: имя и фамилия, номер автомобиля. К письму прикрепляется ссылка якобы для оплаты штрафа, по которой запрашиваются данные банковской карты, а затем открывается доступ к личному счету гражданина. Кроме того, подобные ссылки содержат вирусы для кражи персональных данных.

Массовые фишинговые атаки на автолюбителей уже пережили США и Россия. В полицейском департаменте полагают, что существует риск обращения мошенников к аудитории Казахстана.

Водителям напоминают, что официальные уведомления о штрафах поступают казахстанцам исключительно с короткого номера 1414, и они не содержат ссылок для оплаты. Проверить назначенные санкции можно на порталах egov.kz, qamqor.gov.kz и через мобильные приложения банков. В любом случае, предупреждают в подразделении киберполиции, переходить по сомнительной ссылке, не проверив поступившую информацию на официальных ресурсах, опасно.