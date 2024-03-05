Алматинские будни

Личный состав ДЧС Алматы был поднят по сигналу «Сбор». Спустя минуту по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5,4 балла. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей мегаполиса не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

В ДЧС Алматы провели экстренный брифинг, в ходе которого Нурлан Атыгаев рассказал о том, что в организацию здравоохранения обратился один пострадавший. У него закрытый перелом обеих лодыжек. Обстоятельства в данный момент выясняются.

Как уточнили в городском управлении здравоохранения, 18-летнему алматинцу в Центре детской неотложной медицинской помощи была оказана вся необходимая помощь. Диагноз: «ушиб и растяжение связок правого голеностопного сустава и стопы». Пациент направлен на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства.

Многие жители жалуются на прорыв водопроводов, трещины на стенах и разбитые стекла.

По данным Института сейсмологии, в Алматы ежегодно ощущается до 600–700 сейсмических событий, и только 10–15 из них ощутимы.

Сильной паники по сравнению с январскими толчками в городе не наблюдалось. Но традиционно образовались внушительные пробки, люди жаловались на качество связи и зависание многих мобильных приложений. Цены на услуги такси по законам безжалостного рынка взлетели в разы.

– Каждый понедельник забираю сына с тренировки, обычная цена 890–950 тенге по этому направлению, сегодня доехала за 2 540 тенге, – рассказывает жительница города Мадина Абдрахманова.

Толчки ощущались и в пригороде Алматы. Жители поселка Белбулак, несмотря на частный сектор, очень напуганы.

– В момент толчка было ощущение, что дом словно подпрыгнул, больше было похоже на взрыв, а не на землетрясение, – говорит Евгений Емелин, проживающий в этом населенном пункте. – За несколько минут до толчков сильно завыли собаки, но особого значения этому не придал, ведь это частный сектор и периодически такое бывает.

В обменных пунктах и возле городских банкоматов наблюдались очереди. Люди пытались запастись наличными деньгами. Многие кафе и рестораны города сделали недельный план за первые часы после землетрясения. Боясь заходить в плен многоэтажек, алматинцы эвакуировались в точки общепита, хотя пункты сбора населения открылись и функционировали согласно режиму во всех районах мегаполиса. В департаменте по ЧС развернули оперативный штаб под руководством акима города.

В ДЧС Алматы, Алматинской и Жетысуской областей работают горячие линии:

ЦУКС МЧС РК – 8-7172-70-41-14;

Алматы – 278-20-83, 278-20-84;

Жетысуская область – 8-7282-22-02-18;

Алматинская область – 8-7272-22-60-97.