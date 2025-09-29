С чемпионата мира по боксу, завершившегося в Ливерпуле триумфом казахстанской сборной, наши спортсмены привезли 10 медалей и первое место в общекомандном зачете

Фото: акимат Алматы

На торжественном приеме по этому случаю аким Алматы Дархан Сатыбалды поздравил медалисток и вручил им благодарственные письма и денежные сертификаты, сообщает Kazpravda.kz

В копилке команды семь золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Четыре из них завоевали алматинки: Алуа Балкибекова – "золото", Назым Қызайбай – "серебро", Виктория Графеева и Елдана Талипова – "бронза".

Так же отмечена бронзовая медаль Нуркожа Кайпанова на чемпионате мира по борьбе, прошедшем в Загребе. Денежные поощрения получили и тренеры отличившихся спортсменов.

Как стало известно из паблика пресс-службы Алматинской федерации бокса, за чемпионское звание Алуа Балкибекова получила гонорар от акимата в размере 40 миллионов тенге. "Серебро" ЧМ отмечено по 30 миллионов тенге, бронзовые медалистки вознаграждены 20 миллионами.

Организация World Boxing не учреждает призового фонда для турниров уровня чемпионатов мира, но в Казахстане предусмотрены вознаграждения за высокие достижения на подобных спортивных соревнованиях: от государства от 5 до 15 тысяч долларов и до 100 тысяч долларов от федерации бокса.

Ранее стало известно, что ценные денежные призы за чемпионское звание, привезенное из Ливерпуля, получили члены сборной из других регионов страны, в том числе денежное вознаграждение, ключи от квартиры и автомобилей.