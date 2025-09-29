Алматинские медалистки ЧМ по боксу получили миллионные призовые от акимата

Спорт
0
Макаренко Людмила

С чемпионата мира по боксу, завершившегося в Ливерпуле триумфом казахстанской сборной, наши спортсмены привезли 10 медалей и первое место в общекомандном зачете

Фото: акимат Алматы

На торжественном приеме по этому случаю аким Алматы Дархан Сатыбалды поздравил медалисток и вручил им благодарственные письма и денежные сертификаты, сообщает Kazpravda.kz  

В копилке команды семь золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Четыре из них завоевали алматинки: Алуа Балкибекова – "золото", Назым Қызайбай – "серебро", Виктория Графеева и Елдана Талипова – "бронза".

Так же отмечена бронзовая медаль Нуркожа Кайпанова на чемпионате мира по борьбе, прошедшем в Загребе. Денежные поощрения получили и тренеры отличившихся спортсменов.

Как стало известно из паблика пресс-службы Алматинской федерации бокса, за чемпионское звание Алуа Балкибекова получила гонорар от акимата в размере 40 миллионов тенге. "Серебро" ЧМ отмечено по 30 миллионов тенге, бронзовые медалистки вознаграждены 20 миллионами.

Организация World Boxing не учреждает призового фонда для турниров уровня чемпионатов мира, но в Казахстане предусмотрены вознаграждения за высокие достижения на подобных спортивных соревнованиях: от государства от 5 до 15 тысяч долларов и до 100 тысяч долларов от федерации бокса.

Ранее стало известно, что ценные денежные призы за чемпионское звание, привезенное из Ливерпуля, получили члены сборной из других регионов страны, в том числе денежное вознаграждение, ключи от квартиры и автомобилей.

#Спорт #Алматы #медаль

Популярное

Все
Сменился министр просвещения Казахстана
В Алматы встретили футболистов команды «Реал Мадрид»
Almaty Marathon 2025 стал рекордным по числу участников-иностранцев
В Акорде разъяснили последние кадровые перестановки
Жаслан Мадиев возглавил новое министерство
Глава МСХ проверил ход реализации проекта по возрождению сорта «Апорт»
Жандос Умиралиев назначен первым заместителем Генпрокурора РК
Театр «Астана Балет» завоевал серебряную медаль на Всемирном фестивале танца
«Невозможное становится возможным»: казахстанская художница – о встрече с Джеки Чаном в Алматы
Новые учебники апробируют в казахстанских школах
Группу квартирных воров задержали в Туркестанской области
Экс-министру сельского хозяйства КНР вынесен смертный приговор
Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла провели переговоры
Милад Карими стал победителем этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике
Знаменитый Дубайский фонтан откроется после реконструкции
Президента Италии торжественно встретили в Акорде
Дальнейшее углубление партнерства обсудили президенты Казахстана и Италии
Крупный наркопосев ликвидировали полицейские Кызылорды
В Дубае создадут зону для беспилотного транспорта
Холода накроют юг Казахстана
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Должникам теперь не скрыться
Какие участки дорог перекроют в Астане
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Четыре страны признали палестинское государство
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Олимпиады в цифровом формате: платформу SMART Daryn разработали в Казахстане
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
В Москве объявлен победитель «Интервидения»
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова

Читайте также

Павлодарцы смогут посмотреть матч «Кайрат» – «Реал» на набе…
На турнир Denis Ten Memorial Challenge приедет Татьяна Тара…
Милад Карими стал победителем этапа Кубка вызова по спортив…
Almaty Marathon 2025 стал рекордным по числу участников-ино…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]