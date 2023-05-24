Алматинских детей научили спасать утопающих

В Алматы сотрудники ДЧС, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, медики Центра медицины катастроф и волонтеры Общества Красного Полумесяца на базе плавательного бассейна спортивного комплекса "Кулагер" провели инструктаж с детьми по безопасности на воде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

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Они начали свой урок с познавательной лекции об основных правилах поведения на воде, довели до детей информацию о разрешенных и запрещенных местах для купания, после перешли к занятиям по плаванию.

"В ходе занятий были продемонстрированы методы спасения утопающего из воды способом захвата со стороны спины, медики наглядно показали приемы оказания первой помощи, в том числе проведение сердечно-легочной реанимации", - рассказали в ведомстве.

По итогам, детям вручили памятки на тему «Правила безопасности на воде». Всего на занятии приняли участие 40 детей, отметили в МЧС.