Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от бельгийского «Брюгге»

Футбол
175

"Кайрат", набрав одно очко, занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице общего этапа турнира

Фото: Vesti.kz / Алимжан Аманжол ©

Алматинский "Кайрат" потерпел поражение от бельгийского "Брюгге" в матче общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Игра состоялась в рамках седьмого тура розыгрыша.

В первом тайме преимущество полностью осталось за гостями, которые дважды поразили ворота хозяев. Счёт был открыт на 32-й минуте: Александар Станкович оказался первым на подборе и отправил мяч в пустые ворота после того, как Темирлан Анарбеков покинул рамку и неудачно выбил мяч прямо на сербского футболиста.

Спустя 6 минут гости упрочили своё преимущество — на 38-й минуте Ханс Ванакен замкнул атаку ударом с близкой дистанции, не оставив шансов алматинской команде.

На 74-й минуте Ромео Верман довел счет до крупного. Спустя 10 минут Брэндон Мехеле довел счет до 4:0 в пользу бельгийцев.

Алматинцы отыграли один гол в концовке второго тайма. на 90+2 минуте вышедший на замену Адилет Садыбеков подкараулил вынос и точно пробил с линии штрафной - 1:4. Этот мяч стал первым для алматинцев, забитым на своем поле в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Напомним, это был последний домашний матч алматинцев в текущем розыгрыше турнира. В последнем, восьмом туре алматинцы сыграют на выезде с лондонским "Арсеналом". Игра пройдет в ночь с 28 на 29 января.

"Кайрат", набрав одно очко, занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице общего этапа турнира.

#матч #Кайрат #Брюгге

Популярное

Все
Пространство открытого и ответственного диалога
Определился состав на Олимпиаду
«Шахтер» намерен вернуться в Премьер-лигу
Горводоканал все же наказали
Снег, камера – «Мотор!»
Усилили тренерский штаб
От Мельбурна до Астаны
Диалог на языке символов
Возвращенная государству земля – это новые возможности для сельчан
Макинцы готовятся к новосельям
Грандиозные поединки
В Алматы вернулась «Летучая мышь»
Ответ актуальным запросам современности
Низкий поклон героям
Курсанты покорили пик
Театр нового формата
К спортивной биографии добавил армейскую
Бой начинается задолго до первого выстрела
Вся история стройки – в одном документе
Логичное продолжение политической модернизации
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Двенадцать друзей в одном строю
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
В отдаленном ауле – новая школа
«Кайсар» метит в призеры?
Четвертый проигрыш подряд
В селе – новая школа
ДУМК объявило даты мусульманских праздников на 2026 год
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

«Шахтер» намерен вернуться в Премьер-лигу
«Кайрат» встретится с бельгийским «Брюгге» в Астане
Опубликован рейтинг богатейших спортсменов мира
«Кайсар» метит в призеры?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]