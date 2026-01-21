Фото: Vesti.kz / Алимжан Аманжол ©

Алматинский "Кайрат" потерпел поражение от бельгийского "Брюгге" в матче общего этапа Лиги чемпионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Игра состоялась в рамках седьмого тура розыгрыша.

В первом тайме преимущество полностью осталось за гостями, которые дважды поразили ворота хозяев. Счёт был открыт на 32-й минуте: Александар Станкович оказался первым на подборе и отправил мяч в пустые ворота после того, как Темирлан Анарбеков покинул рамку и неудачно выбил мяч прямо на сербского футболиста.

Спустя 6 минут гости упрочили своё преимущество — на 38-й минуте Ханс Ванакен замкнул атаку ударом с близкой дистанции, не оставив шансов алматинской команде.

На 74-й минуте Ромео Верман довел счет до крупного. Спустя 10 минут Брэндон Мехеле довел счет до 4:0 в пользу бельгийцев.

Алматинцы отыграли один гол в концовке второго тайма. на 90+2 минуте вышедший на замену Адилет Садыбеков подкараулил вынос и точно пробил с линии штрафной - 1:4. Этот мяч стал первым для алматинцев, забитым на своем поле в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Напомним, это был последний домашний матч алматинцев в текущем розыгрыше турнира. В последнем, восьмом туре алматинцы сыграют на выезде с лондонским "Арсеналом". Игра пройдет в ночь с 28 на 29 января.

"Кайрат", набрав одно очко, занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице общего этапа турнира.