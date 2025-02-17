Как прошел фестиваль ледолазания и драйтулинга в Бутаковском ущелье

Это событие стало важным этапом в развитии экстремальных видов спорта в Казахстане и привлекло более 100 участников и зрителей, которые смогли стать свидетелями ярких спортивных достижений, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фестиваль собрал не только казахстанских спортсменов, но и участников из разных стран. В соревнованиях приняли участие ледолазы и драйтулингисты из Ирана, Китая, Финляндии, Кыргызстана, Узбекистана, Германии и России, что сделало конкурс по-настоящему международным. Атмосфера фестиваля была наполнена духом дружбы и спортивного азарта, а участники соревновались в нескольких дисциплинах, показывая свой мастерство, выносливость и умение работать в экстремальных условиях.

В результате напряженных соревнований, в которых участники преодолевали трудные ледяные маршруты и демонстрировали высочайший уровень физической подготовки, были объявлены победители. Среди мужчин первое место занял наш земляк Евгений Сон, второе место досталось Денису Прокофьеву, представителю России, а третье место занял казахстанец Роман Шестернин. Среди женщин весь пьедестал почета был занят казахстанскими спортсменками: первое место заняла Полина Аубакирова, второе место — Гульназ Джанузакова, а третье место — Ксения Леонтьева.

«Мы невероятно рады, что фестиваль привлек столько талантливых и сильных спортсменов из разных стран. Это второй год проведения нашего мероприятия, и в этом году мы смогли поднять его на новый уровень благодаря поддержке наших спонсоров и большому интересу, который проявили спортсмены со всего мира. Мы благодарим всех участников за участие, и особенно рады, что «Алматинский Микст» стал местом, которое объединяет людей, разделяющих нашу любовь к горам и экстремальным видам спорта», — поделилась своими эмоциями один из организаторов фестиваля, Ада Дусалиева.

Организаторы фестиваля выразили благодарность всем участникам, партнерам и спонсорам, без которых проведение этого грандиозного события было бы невозможным. Также они отметили важность поддержки и развития таких мероприятий для формирования здоровой спортивной культуры в стране.

«Этот фестиваль вдохновляет нас и будущие поколения на занятия спортом, здоровый образ жизни и стремление к покорению новых высот как в спорте, так и в жизни. Мы уже с нетерпением ждем следующего года, чтобы продолжить развивать экстремальные виды спорта и укреплять международные спортивные связи», — добавила Ада Дусалиева.

Оргкомитет фестиваля возглавили два известных альпиниста и спортсмена: Ада Дусалиева — руководитель Школы альпинизма города Алматы, и Константин Маркевич — мастер спорта по альпинизму, горный гид и фотограф. Они приложили максимум усилий для того, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне, и уже строят планы на будущее, готовясь к еще более масштабным и захватывающим соревнованиям.

«Алматинский Микст» не только стал важным событием для альпинистов и любителей экстремальных видов спорта, но и подтвердил статус Алматы как одного из центров международного спорта и туризма. С каждым годом фестиваль привлекает все больше внимания, и, вероятно, в следующем году он станет еще более масштабным и популярным.