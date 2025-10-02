Алматинский пенсионер переплыл сложный пролив между Корсикой и Сардинией

Аскар Оспанов на своем примере доказывает, что возраст – это всего лишь цифра в паспорте

Фото: facebook.com/askar.ospanov.92

66-летний пенсионер переплыл один из самых сложных и опасных маршрутов – пролив Бонифачо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК

Из-за сильного течения казахстанцу пришлось преодолеть более 16 километров вместо запланированных 15. К этому достижению он шел почти 7 лет. И всё это время регулярно участвовал в международных заплывах.

Свою первую стометровку Аскар Оспанов проплыл в 55 лет. А к 60 годам  решил заняться плаванием профессионально. В конце сентября этого года он пересёк пролив от французской Корсики до итальянской Сардинии. Более 40 лет Аскар Оспанов проработал на госслужбе.

Сидячий образ жизни и травмы от увлечения волейболом привели к серьёзным проблемам с позвоночником и суставами. Он перенёс две операции на коленях. И именно плавание, по его словам, помогло ему восстановиться.

«Я намного себя чувствую лучше, чем 10 лет назад. Две операции артроскопии колен и суставов. Я ходить не мог. У меня вес был 95 килограммов. Сейчас, наверное, килограммов 10-12 я скинул. У меня шейная грыжа сейчас прошла, остеохондроз я не чувствую. Почему бы не погнаться за историческими достижениями других людей? Самое главное, в здоровом теле здоровый дух. Я буду плавать ещё. Посмотрим, какие высоты», – рассказал пловец Аскар Оспанов.

 

