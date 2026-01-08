Алматинский зоопарк запустил экоакцию по приёму использованных новогодних ёлок

Экология
16

Акция носит не только экологический, но и просветительский характер, напоминая о важности разумного потребления и бережного отношения к природе

Фото с сайта акимата Алматы

После завершения новогодних праздников жители города могут не выбрасывать живые ёлки, а передать их в Алматинский зоопарк. Принятые деревья разместят в вольерах, используют для обогащения среды обитания животных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

"Ёлки применяются в вольерах оленей, косуль, ланей, кабанов и других животных. Новые природные объекты вызывают у животных живой интерес: они исследуют деревья, пробуют их на вкус, трутся, играют с ветками и корой. Это способствует повышению их активности, снижению стресса и разнообразию повседневной жизни", - говорится в сообщении.

Акция носит не только экологический, но и просветительский характер, напоминая о важности разумного потребления и бережного отношения к природе. Алматинский зоопарк приглашает жителей и гостей города присоединиться к акции и внести свой вклад в заботу о животных и окружающей среде.

Место приёма ёлок:
Служебный вход Алматинского зоопарка
г. Алматы, ул. Орманова, 64.

Срок приёма: 8-18 января.
Принимаются только натуральные, живые ёлки.

Контактный телефон: 8 (701) 676-85-85.

#акция #экология #зоопарк #елки

