Какие библиотеки в Алматы работают круглосуточно

Литература
82
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

В мегаполисе 2,8 миллиона алматинцев выбирают городские библиотеки.

В Алматы работают 26 автономных библиотечных станций — это новый шаг к доступности чтения, сообщает Kazpravda.kz 

Сегодня 97% библиотек Алматы полностью модернизированы.  Общий библиотечный фонд города в 2025 году составляет 1 372 423 экземпляра, из которых 432 257 — на казахском языке, 911 125 — на русском и 27 656 — на иностранных языках.

Общественная значимость библиотек растёт с каждым годом. Согласно данным за 11 месяцев 2025 года, более 2,8 миллиона жителей Алматы выбирают библиотеки как пространство для чтения, обучения и общения.

На сегодняшний день в городе функционируют 37 библиотек, из них 28 входят в сеть библиотек Алматы, а 9 являются республиканскими учреждениями. Кроме того, в каждом вузе города действуют собственные библиотеки.

Три филиала работают в круглосуточном режиме (24/7): центр Alatau Creative Hub, библиотека имени Мухтара Ауэзова и Городская юношеская библиотека имени Жамбыла.

В рамках реализации принципа «Шаговой доступности библиотек» по городу установлено 26 автономных станций самообслуживания. Они расположены в местах с высокой посещаемостью — в торговых центрах, коворкингах и на станциях метро. Ежемесячно эти станции регистрируют около 300 новых читателей и выдают до 420 книг. До конца года планируется установка ещё шести станций.

Для обеспечения равного доступа к библиотечным ресурсам в Алматы действует бесплатная служба доставки книг на дом для жителей с ограниченной подвижностью. Проект реализуется совместно с компанией Yandex Qazaqstan при поддержке акимата города.

В семи филиалах — Центральной городской библиотеке имени А. П. Чехова, Городской юношеской библиотеке имени Жамбыла, Библиотеке казахстанских писателей, центре Alatau Creative Hub, библиотеке имени Мухтара Ауэзова, а также в филиалах №14 и №45 — работают специализированные отделы для слабовидящих и незрячих пользователей. Они оснащены программами Брайля и аудиоинтерфейсами, что делает библиотечные ресурсы максимально доступными для всех категорий читателей.

Цифровизация библиотечной системы демонстрирует значительные успехи. Активно развивается официальный сайт www.almatylibrary.kz, предоставляющий пользователям доступ к электронному читальному залу, виртуальным 3D-турам, онлайн-оформлению читательского билета и услуге доставки книг. В базе портала уже представлено 30 451 издание, из которых 13 127 добавлены в текущем году. Электронный фонд составляет 61% от общего количества (49 492 наименования), и работа по его расширению продолжается.

На базе филиала №6 действует реставрационная лаборатория, где проводится восстановление и сохранение редких и ценных изданий. На сегодняшний день отреставрировано более 300 книг, из которых 32 относятся к категории редких.

Сегодня библиотеки Алматы с их современной инфраструктурой, инклюзивными и цифровыми решениями стали неотъемлемой частью культурной и образовательной жизни города. Обновлённые пространства, доступные сервисы и инновационные форматы делают их не просто местом для чтения, а центром творчества, общения и вдохновения.

