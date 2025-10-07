Алматы обрел статус города ремесел

Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Всемирный ремесленный совет (World Crafts Council) присвоил Алматы почетный статус «Всемирного города ремесел». Это решение стало признанием вклада мегаполиса в сохранение культурного наследия, развитие ремесленных традиций и поддержку креативной экономики, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Церемония вручения сертификата состоялась в рамках прошедшего международного фестиваля ALA CRAFT 2025. Фестиваль собрал более 100 мастеров из Казахстана, Азии, Европы, Австралии и США, став крупнейшей культурной площадкой Центральной Азии в сфере ремёсел.

Президент Азиатско-Тихоокеанского региона Всемирного ремесленного совета Джуд ван дер Мерве, отметил, что присвоение Алматы этого статуса открывает новые перспективы для международного культурного взаимодействия и развития творческих индустрий.

Получение статуса World Craft City и проведение ALA CRAFT 2025 подтверждают лидерство мегаполиса в развитии креативной экономики и культурного туризма.

 

#город #Алматы #статус #ремесла

