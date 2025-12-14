– Алматы так называют неслучайно: почти семь десятилетий город был столицей и формировался как культурный, научный и творческий центр страны. Здесь появились ключевые институции – Национальная консерватория имени Курмангазы, творческие вузы, театры, художественные школы, киностудия «Казахфильм», издательства, творческие союзы, вокруг которых выросли профессиональные сообщества. В 1990-е годы Алматы стал точкой роста частного бизнеса, медиа, дизайна и IT-предпринимательства, что укрепило культуру инноваций. Как главный научный центр страны, он развивал междисциплинарность – основу современной креативной экономики. Многонациональная среда усилила культурное разнообразие, а развитые медиа стали базой для нынешних digital-индустрий, – говорит эксперт.

Исследование 2017 года под эгидой British Counsil показало, что 46% всех креативных бизнесов Казахстана сосредоточены именно в Алматы. Здесь же находится большинство креативных хабов. Лидерство города в отрасли обеспечивают несколько факторов, главный из которых – успешная монетизация творчества. Одним из наиболее быс­трорастущих и прибыльных направлений остается киноиндустрия, за ним следуют музыка и реклама. Активно развивается анимация, а также креативные издательства, выпускающие познавательные и художественные книги.

– Несмотря на рост отрасли, предприниматели ощущают тревогу из-за изменений в налоговой политике, включая повышение НДС. В отрасли доминируют микробизнесы и независимые авторы, которым не хватает финансовых, юридических и управленческих навыков, а сложная отчетность становится заметным барьером, – отмечает Дана Шаяхмет. – Исследование «Портрет креативных предпринимателей» показывает, что им приходится быть одновременно дизайнером и технологом, маркетологом и юристом, что отнимает время у собственно творчества.

Как отмечают международные экс­перты, для развития креативных индус­трий важнее не прямая финансовая поддержка, а снятие системных барье­ров. Важно и то, что сегодня креативность неразрывно связана с технологиями. Так, знаменитый ремикс Иманбека был создан на обычном смартфоне, который сегодня превратился в полноценный инструмент творчества.

– В сентябре 2025 года Higgsfield AI стал первым казахстанским стартапом со статусом единорога, преодолев рубеж оценки в миллиард долларов. Это мобильное приложение на базе искусственного интеллекта для создания изображений, видео для рекламы, кино стало примером успешного развития креативно-цифровой экономики, – говорит Дана Шаяхмет.

Какие меры принимает акимат города для поддержки этой сферы? На этот вопрос нам ответил исполняющий обязанности генерального директора ТОО «Центр развития креативных индустрий «Almaty Creative» управления предпринимательства и инвестиций Ерлан ДАВОВ.

– Новые драйверы роста и влияние на экономику города уверенно закрепляют за Алматы статус центра креативной экономики Казахстана и Центральной Азии. Сегодня развитие креативных индустрий входит в число приоритетных направлений городской политики, формируя новые рынки, рабочие места, экспортные возможности, усиливая международный имидж мегаполиса. Так, по итогам 2024 года объем налоговых поступлений от отрасли составил 83 миллиарда тенге, в этой сфере занято более 24 тысяч человек, а за девять месяцев 2025 года поступления достигли 60,4 миллиарда тенге, что подтверждает устойчивость сектора, – отмечает он. – Основной вклад обеспечивают сегменты дизайна, архитектуры, маркетинга, кино и анимации, музыкальной индустрии, цифрового контента, IT и геймдевелопмента, которые демонстрируют стабильный рост благодаря синергии предпринимательской активности, образовательных инициатив и появления новых городских пространств.

Ерлан Давов также сообщил, что в октябре 2025 года создан Creative Capital Fund – первый в Казахстане городской фонд прямых инвестиций в креативную экономику с капитализацией 39 млн долларов. Учредителями выступили Almaty Creative, Freedom Holding Corp. и управляющая компания VPE Capital. Фонд работает в формате государственно-частного партнерства и ориентирован на IT, кино, музыку, медиа, дизайн, архитектуру и моду. В течение 10 лет им будет профинансировано не менее 50 проектов. В Алматы также запускается ежегодная грантовая программа объемом до 500 млн тенге для поддержки свыше ста проектов малого и среднего креативного бизнеса.

В партнерстве с университетами внед­ряются новые образовательные программы по арт-менеджменту, продюсированию, дизайну и цифровым медиа, создаются инкубаторы, акселераторы и лаборатории. Только за 2024–2025 годы проведено свыше 60 мастер-классов, реа­лизованы программы Creative Boost, «Кино-акселератор», международный хакатон Turkic Game Jam, фестиваль Almaty Animation Winter.

Что касается финансовой поддерж­ки, то в 2024 году «Алматы Финанс» предоставил 180 млн тенге на развитие IT-проектов, фонд поддержки предпринимательства «Даму» поддержал 43 проекта, предоставив гарантии на 1,23 млрд тенге, субсидировал 75 проек­тов (3,77 млрд тенге), а программа со­циальных грантов выделила 48 грантов, из них пять – для креативных проектов. В 2025 году ТОО «Микрофинансовая организация «Алматы» выделило 113,3 млн тенге, а по линии «Даму» предоставлен кредит на 635 млн тенге с созданием 83 рабочих мест. Эти инструменты позволяют запускать и масштабировать проекты, формируют новые компании и расширяют производственные показатели.

Вместе с тем позиции Алматы усиливает и международное продвижение мегаполиса. Так, в 2025 году четыре независимых театра Казахстана показали свои постановки на фестивале Avignon OFF, а алматинские проекты были представлены на международной выставке CIIE 2025 в Шанхае, что значительно повысило узнаваемость города на глобальной карте креативной экономики.

– Сегодня уже можно уверенно говорить о том, что креативные индустрии Алматы демонстрируют устойчивую, системную и многоуровневую динамику развития. Это подтверждается ростом налоговых поступлений и занятости, реализацией масштабных инфраструктурных проектов, запуском венчурного фонда, развитием образовательных программ, активностью творческого сообщества и участием города в международных культурных и профессиональных инициативах, – резюмировал Ерлан Давов.