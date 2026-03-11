Алматы засыпало снегом

Погода
122

Снегопад начался вечером 10 марта и продолжался до утра 11 марта

Фото: акимат Алматы

В Алматы, по данным Казгидромета, выпало за ночь около 27 см снега. Коммунальные службы с первых часов осадков работают в усиленном режиме.

Главная задача — не допустить образования наледи и обеспечить безопасное движение. По прогнозу синоптиков, днем 11 марта осадков не ожидается, температура воздуха составит –6…–8°С с дальнейшим понижением

Жителей просят соблюдать осторожность на дорогах и не парковать автомобили вдоль магистралей, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

#Алматы #снег #уборка

