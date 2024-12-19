«Алтын қалам» объявил победителей 2024 года

В Алматы объявили итоги литературного конкурса «Алтын қалам». В этом году проект отпраздновал 15-летний юбилей, а поддержал талантов фонд Нурлана Смагулова. Организаторы по традиции отметили лучших авторов и вручили им памятные и денежные награды. Награждение состоялось в Музее музыкальных инструментов им. Ыкыласа

Конкурсные работы принимались с 5 сентября по 20 ноября и только на казахском языке. Все желающие по традиции могли разместить их на официальном сайте www.aqalam.kz, чтобы читатели успели проголосовать за понравившиеся работы. В конкурсе приняли участие 115 авторов и 202 произведения, написанные в разных жанрах. В итоге в шорт-лист вошли только 30 произведений авторов из разных регионов Казахстана в 6 номинациях. По результатам голосования были отмечены следующие авторы:

«Лучшая поэзия года» - Алтынбек Мерсадык из г. Астана.

«Лучшая проза года» - Бекен Ыбырайым из г.Алматы.

«Лучший сценарий и драматургия года» - Шаридияр Валиханов из г. Астана.

«Лучшая детская и юношеская литература года» - Нурбек Нуржанулы из г. Алматы.

«Лучшая сатира года» - Асхат Өмірбаев из г. Уштобе (Жетысуская область)

«Лучшая фантастика или детектив года» - Бахыт Жалиева из г. Актобе.

Все они лично присутствовали на мероприятии и получили поощрительные призы.

Главный приз в 1000 000 тенге достался автору Бекену Ыбырайым из города Алматыс рассказом «Уран кеніші» («Урановый рудник»). В своих произведениях автор старается поднимать важные социально-значимые темы, он уже не раз участвовал в крупнейших литературных конкурсах Казахстана и получал первые места.

«Книга – это ключ к духовному богатству. Известно, что человек, читающий книги, обладает широким кругозором знаний, богатым языком, культурой, многогранностью и может свободно выражать свое мнение. Без знаний нет будущего. Поэтому мы всегда стараемся поддерживать такие культурно-просветительские инициативы, как «Алтын қалам», - заметил Айдын Султанов, директор Фонда Нурлана Смагулова.

Фонд Нурлана Смагулова, оказавший финансовую поддержку конкурсу, был создан в 2020 году. Миссия фонда - поддержка социальных инициатив, проектов в сфере искусства и спорта, а также создание новых возможностей для талантливых людей нашей страны. Помимо благотворительной деятельности, фонд не раз оказывал финансовую помощь при выпуске и переводе книг отечественных авторов, в том числе полного собрания сочинений Ильяса Есенберлина.

«Глава государства не раз подчеркивал, что развитие казахского языка всегда будет стоять в числе приоритетных задач государственной политики Казахстана. «Алтын қалам» всячески поддерживает эту инициативу, поэтому в этом году мы решили отметить именно казахоязычных авторов. Думаю, что для многих из них участие в конкурсе станет настоящим стартом на пути к заветной цели», - отметил Кенже Жуманулы, один из организаторов литературного конкурса.

Он также добавил, что лучшие литературные произведения участников по итогам года будут выпущены в едином печатном сборнике.

Впервые «Алтын қалам» был организован в 2009 году. Особенностью этого конкурса является то, что его инициаторы и члены жюри не относятся к писательской среде, а скорее являются активными читателями. Организаторы отмечают, что каждый год количество авторов, желающих разместить на сайте свои работы, увеличивается, а это свидетельствует о том, что конкурс интересен аудитории и вызывает доверие за счет прозрачного и независимого подхода. Основная его цель по-прежнему состоит в том, чтобы раскрыть потенциал начинающих авторов, подарить им возможность самовыражаться и расти. Читателя же познакомить с новыми именами, приобщить к отечественным произведениям, которые без должного внимания и поддержки могут остаться незамеченными.