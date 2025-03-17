Алуа Балкибекова и Аида Абикеева выиграли золото ЧМ по боксу

В активе команды Казахстана теперь три золота. Первой стала Назым Кызайбай

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по боксу Алуа Балкибекова (до 50 кг) стала победительницей чемпионата мира по боксу в Нише (Сербия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В финале за золотую награду Алуа билась против Ху Мэйи из сборной Китая. Казахстанка не испытала серьёзных проблем и выиграла решающую встречу.

Балкибекова впервые победила на ЧМ. До этого она становилась второй и третьей, отметили в НОК.

В свою очередь Аида Абикеева принесла Казахстану третью золотую медаль чемпионата мира по боксу в Нише. Ей не было равных в весовой категории до 63 килограммов.

В финальном поединке Абикеева уверенно разобралась с Тананьей Сомнуек из Таиланда. Доминировав на протяжении всех трех раундов, она выиграла единогласным решением судей.

В прошлом году Абикеева выиграла чемпионат Азии.

В активе команды Казахстана теперь три золота. Первой стала Назым Кызайбай (до 48 кг).