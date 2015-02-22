Американские войска могут остаться в Афганистане



Как сообщает агентство DPA, план пересматривается в связи с тем, что присутствие американских вооруженных сил в Афганистане может быть полезным в борьбе против радикальных исламистских группировок, таких как "Талибан", "Аль-Каида" и ответвлений организации "Исламское государство".



Это первая зарубежная поездка нового министра обороны США после того, как он вступил в должность во вторник. По его словам, более 10 тыс. американских солдат все еще находятся в Афганистане. По американскому плану половина солдат должна покинуть страну к концу текущего года, остальные – к концу 2016 года, еще до конца президентского срока Барака Обамы в январе 2017 года.



Сотрудничество правительств США и Афганистана вышло на новый уровень с приходом к власти блока президента Гани, который призвал Обаму и военное руководство США пересмотреть сроки вывода американских военных из Афганистана.





Новый министр обороны США Эштон Картер во время визита в Кабул обсудил с афганским президентом АшрафомГани возможность замедлить вывод американских военнослужащих из Афганистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт