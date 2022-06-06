«Қамқорлық» позаботится

Реабилитация и лечение детей с нарушениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата отныне возможны в детском реабилитационном центре «Қамқорлық».

Центр оснащен самым современным оборудованием и находится в ведомстве управления общественного здоровья Туркестанской области. За счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт здания, в котором он разместился, а поддержку в комплектации необходимыми тренажерами и лечебными аппаратами оказал Фонд национального благосос­тояния «Самрук-Қазына».

В центре 50 дневных и 10 круг­лосуточных койко-мест. Есть соляная шахта, шунгитовая комната, кабинеты эрготерапии, сенсорного лечения и механотерапии, бальнеотерапии, интерактивная комната, игровые комнаты, зал для лечебной физкультуры. Здесь оказывают помощь детям с нарушениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата в возрасте от одного года до 14 лет.

Специалисты отмечают, что недостаток двигательной активности или ее отсутствие вызывает негативные изменения в организме. Это снижает уровень адаптации организма в окружающей среде и приводит к значительному отставанию в социальном развитии. Лечебная база центра включает в себя многие методики реабилитации детей-инвалидов с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, следствием которых являются нарушения опорно-двигательного аппарата.

Южный Казахстан – густонаселенный регион с высокой рождае­мостью, так что потребность в подобных социальных учреждениях большая. Открывая еще один реабилитационный центр, Управление общественного здоровья Туркестанской облас­ти увеличивает тем самым для детей количество коек, позволяющих восстановить здоровье.

Сейчас в регионе функционируют 613 реабилитационных коек, в том числе в трех реабилитационных центрах для детей, одном санатории и двух центрах «Қамқорлық».

Открытие еще одного детского реабилитационного центра «Қамқорлық» включено в Комп­лексный план акимата Туркес­танской области по проведению Года детей, объявленного в 2022-м Главой государства.