Она поднялась на вершины: Эверест (8818 м), Аконкагуа (6962 м), Денали (6194 м), Килиманджаро (5895 м), Эльбрус (5642 м), массив Винсон (4897 м) и Пирамида Карстенз (4884 м), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tatler Kazakhstan

Фото из личного архива Анар Бурашевой

Альпинистка Анар Бурашева поднялась на массив Винсон в Антарктиде и стала первой женщиной в истории Казахстана и Центральной Азии, покорившей все семь высочайших вершин на всех континентах мира и выполнившей программу «Семь вершин» (Seven Summits). Информация об этом появилась на ее личной странице в Instagram.

«История длиною в два года... Пока я не могу описать все эмоции – их слишком много. Но уже сейчас могу сказать главное: спасибо @everest_development_kz. Без вашей поддержки эта мечта не стала бы реальностью. Спасибо моей семье и друзьям – вы моя опора», – написала она.

Анар Бурашева поднялась на самые высокие точки всех континентов: Эверест – 8818 м (Азия), Аконкагуа – 6962 м (Южная Америка), Денали – 6194 м (Северная Америка), Килиманджаро – 5895 м (Африка), Эльбрус – 5642 м (Европа), массив Винсон – 4897 м (Антарктида) и Пирамида Карстенз – 4884 м (Австралия).

Идея покорения всех самых высоких вершин на всех континентах планеты возникла еще в 1950-х. В течение десятилетий список пиков, которые нужно было покорить, чтобы вступить в неформальный клуб, менялся. В том виде, в котором он существует сейчас, список сложился в 1980-х.

Три человека претендуют на звание первого альпиниста, покорившего все семь вершин – американец Ричард Басс, канадец Патрик Морроу и итальянец Райнхольд Месснер. Последний стал первым человеком в истории, совершившим восхождения на все 14 «восьмитысячников» мира (некоторые он покорил в одиночку). Первой женщиной, которой покорились все семь канонических вершин, стала японка Дзюнко Табэи (1992 год).