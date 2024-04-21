АНК направила гумпомощь пострадавшими от наводнения регионам из Астаны

Паводки
6

В пострадавшие от паводка регионы направлена очередная гуманитарная помощь, передает Kazpravda.kz

Фото: АНК

По словам организаторов, на этот раз в Северо-Казахстанскую область отправятся грузовики с предметами первой необходимости сообщает официальный сайт столичного акимата.

В мероприятии приняли участие члены и молодежь этнокультурных центров столичного АНК.

«В нескольких регионах происходят наводнения, волонтеры не остались в стороне в трудную минуту. Многие наши соотечественники помогают пострадавшим от наводнения. Ассамблея народа Казахстана всегда протягивает руку помощи», - сказал член Ассамблеи народа Казахстана, заместитель председателя узбекской ассоциации «Дустлик» РК Хасан Шарипов.

Благотворительный проект получил поддержку всех казахстанцев и стал символом крепкого единства. В нем задействовано более 11 тысяч волонтеров АНК со всей страны.

Напомним, ранее в рамках благотворительного проекта Ассамблеи народа Казахстана «От сердца к сердцу» из Астаны была направлена гуманитарная помощь в Акмолинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области.

В столице действуют 9 пунктов приема гуманитарной помощи, в которых принимают участие около 30 волонтерских организаций. Каждый день более 200 добровольцев сортируют предметы первой необходимости.

#паводки #АНК гумпомощь

Популярное

Все
Спартанский шлем сняли спасатели с головы незадачливого кызылординца
У Казахстана – еще одна лицензия на Олимпиаду
Пострадавшие от паводка регионы обеспечены всем необходимым для учебного процесса
Уровень воды в приграничном с Казахстаном Ишиме превысил исторический максимум
Германские инвесторы помогают пострадавшим от паводков в Казахстане
Вторая волна паводка на реке Жайык находится на особом контроле
Убираем на бегу: в Караганде во время плоггинга собрали 150 мешков мусора
В Западно-Казахстанской области усилены противопаводковые работы
Национальная волонтерская сеть запустила акцию по оказанию бесплатных юруслуг
В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с 99-летием
Темирхан Дайырбек завоевал лицензию на Паралимпийские игры в Париже
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые
Уральск: уровень реки может подняться в любой момент
Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Сотни сайгаков утонули в Западном Казахстане
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Причину смерти Нукеновой пытается поставить под сомнение защита Бишимбаева
Токаев поручил до зимы построить дома для пострадавших в Костанайской области
Поставки продовольствия в пострадавшие от паводков регионы осуществляются без перебоев
Плотину на реке Аксай может прорвать
Пик паводка в Петропавловске еще не прошел
Казахские авиакомпании отменили рейсы на Ближний Восток в связи со сложной ситуацией в регионе
Вода стремительно ворвалась в Петропавловск
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Национальная волонтерская сеть запустила акцию по оказанию …
В Западно-Казахстанской области усилены противопаводковые р…
Вторая волна паводка на реке Жайык находится на особом конт…
Германские инвесторы помогают пострадавшим от паводков в Ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]