АНК направила гумпомощь пострадавшими от наводнения регионам из Астаны

Фото: АНК

По словам организаторов, на этот раз в Северо-Казахстанскую область отправятся грузовики с предметами первой необходимости сообщает официальный сайт столичного акимата.

В мероприятии приняли участие члены и молодежь этнокультурных центров столичного АНК.

«В нескольких регионах происходят наводнения, волонтеры не остались в стороне в трудную минуту. Многие наши соотечественники помогают пострадавшим от наводнения. Ассамблея народа Казахстана всегда протягивает руку помощи», - сказал член Ассамблеи народа Казахстана, заместитель председателя узбекской ассоциации «Дустлик» РК Хасан Шарипов.

Благотворительный проект получил поддержку всех казахстанцев и стал символом крепкого единства. В нем задействовано более 11 тысяч волонтеров АНК со всей страны.

Напомним, ранее в рамках благотворительного проекта Ассамблеи народа Казахстана «От сердца к сердцу» из Астаны была направлена гуманитарная помощь в Акмолинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области.

В столице действуют 9 пунктов приема гуманитарной помощи, в которых принимают участие около 30 волонтерских организаций. Каждый день более 200 добровольцев сортируют предметы первой необходимости.