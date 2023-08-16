Аноним сообщил о заминировании алматинского ТЦ

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После сообщения о заложенной бомбе в одном из торговых центров Алматы, экстренные службы эвакуировали его посетителей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города.

Как рассказали в пресс-службе ДП, в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании торгового центра.

«В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения, был осуществлен выезд экстренных и оперативных служб города к указанному торговому дому, произведена эвакуация посетителей и персонала. В настоящее время саперными подразделениями проверяется здание торгового дома. Всех жителей и гостей Алматы просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности», – проинформировали в полиции.