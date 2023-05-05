Антикор арестовал руководство управления земельных отношений Шымкента

Ряд уголовных дел расследует шымкенский Антикор в отношении руководителей управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города. По отношению к подозреваемым избраны меры пресечения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент.

Фото: Kazpravda.kz

Так, руководитель управления подозревается в получении взяток в размере от 200 тыс. до 800 тыс. тенге от начальников отделов за общее покровительство при выполнении ими служебных обязанностей.

«Его заместитель и начальник отдела подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 5 млн тенге от предпринимателя за беспрепятственное производство оплаты бюджетных средств при госизъятии земельного участка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд в отношении подозреваемых санкционировал меры пресечения в виде ареста.

Досудебное расследование продолжается.