Антитеррористические учения КНБ пройдут в Астане

18-19 октября службой специального назначения «А» КНБ РК в промышленной зоне Астаны будут проведены тактические учения «Күз-2023», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана.

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В ходе учений запланирована отработка комплекса тренировочных действий по освобождению заложников и нейтрализации террористов.

Сообщается, что также предусмотрены мероприятия по переброске подразделений спецназа КНБ из других регионов в условный район антитеррористической операции.