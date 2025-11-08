Меньше площадь – больше сбор
Параллельно с модернизацией промышленности Казахстан фокусирует усилия на развитии АПК, аграрной науки и человеческого капитала. И именно эти темы станут одними из ключевых на XXI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Уральске 11–12 ноября.
Форум пройдет под девизом «Рабочие профессии – драйвер роста экономики» и будет посвящен укреплению двустороннего сотрудничества в приоритетных экономических отраслях, включая подготовку кадров, обмен опытом в применении критически важных технологий. Одним из перспективных направлений, по мнению экспертов, выступает сотрудничество двух стран-соседей в аграрном секторе. И это не случайно.
Сельскохозяйственный сезон 2025 года стал историческим для Казахстана, ознаменовавшись рекордным сбором зерновых культур. Причем этот успех обеспечен не расширением полей, а технологическим, не побоимся этого слова, триумфом. Урожайность зерновых достигла 17 центнеров с гектара (ц⁄га), что стало значительным скачком в сравнении с прошлыми годами (15,2 ц⁄га в 2024-м и 11 ц⁄га – в 2023 году).
– Прошедший сезон еще раз продемонстрировал устойчивый рост аграрного сектора республики. Строгое соблюдение агротехнических мероприятий стало главной гарантией нынешнего высокого урожая. Результаты двух лет подряд наглядно доказывают прямую зависимость урожайности от применяемых технологий, – отмечает министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.
Нынче общий намолот зерна составил 27 млн тонн с площади 16 млн га. Важнейший показатель прогресса: этот объем собран при сокращении посевной площади почти на 900 тыс. га, что прямо подтверждает эффективность внедрения агротехнологий.
Финансы, удобрения и элитные семена
Высокие результаты – прямой итог беспрецедентной системной господдержки. Объем льготного кредитования на весенне-полевые работы (ВПР) впервые достиг одного триллиона тенге. Низкая процентная ставка (5% годовых) значительно снизила финансовую нагрузку и своевременно обеспечила фермеров ресурсами.
За три года применение минеральных удобрений выросло с 0,7 млн до 1,8 млн тонн, покрыв 56% от научно обоснованной потребности. Доля элитных семян также увеличилась до 11,5%, что повышает устойчивость культур.
Благодаря программам льготного лизинга (на которые в 2025 году выделено 250 млрд тенге) темпы обновления техники достигли 6,5%. Изношенность машинного парка за два года удалось снизить с 80 до 70%.
Казахстанское сельскохозяйственное машиностроение отвечает на этот спрос, обеспечивая до 90% спроса на рынке отечественных тракторов и комбайнов.
Диверсификация и экспортный рывок
Казахстан отошел от монокультуры. 2025 год отмечен рекордными показателями по высокорентабельным бобовым (1 млн тонн, впервые в истории) и масличным (4,3 млн тонн).
Масложировой сектор стал стратегическим. Казахстан вошел в топ-10 мировых экспортеров подсолнечного масла (8-е место) и, по прогнозам, поднимется на 6-е место. Наша страна уже является главным поставщиком растительных масел и шрота в Центральную Азию.
Директор Центра развития торговой и инвестиционной политики Института экономических исследований Бауыржан Турлубеков отмечает: казахстанский агроэкспорт все больше диверсифицируется. По итогам 2024 года наряду с пшеницей в десятку главных экспортных товаров республики вошло подсолнечное масло – свыше 109,4 млн долларов экспортных доходов в год.
Курс на глубокую переработку
Главная стратегическая цель отечественной промышленности – переход от первичного сырья к продукции высоких переделов. В этом направлении Правительством утвержден Комплексный план по развитию переработки на 2024–2028 годы.
Сегодня в стране полным ходом осуществляются четыре проекта по глубокой переработке зерновых (включая производство аминокислот и биопластика) и семь проектов по переработке масличных культур. Доведение посевной площади подсолнечника до четырех миллионов гектаров позволит нарастить экспорт масла до 1,5 млн тонн в год.
– За 2024⁄25 маркетинговый год валютная выручка по подсолнечному маслу выросла на 70 процентов и составила 616,6 миллиона долларов по сравнению с сезоном-2023⁄24. Это самый высокий показатель за всю новейшую историю страны, – подчеркивает председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов.
По словам эксперта, основная цель – войти в топ-3 мировых экспортеров подсолнечного масла, что принесет отечественной отрасли валютную выручку до двух миллиардов долларов.
Новые горизонты – глобальные рынки
Наше государство планомерно работает над расширением географии сбыта агропродукции. В 2025 году казахстанское зерно впервые было отправлено на дальние перспективные рынки в страны Северной Африки (Марокко, Алжир), Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и ряд европейских стран (Бельгия, Нидерланды, Великобритания).
Для закрепления успеха и открытия новых направлений ведется активная работа по подписанию двусторонних фитосанитарных соглашений и проработке логистических коридоров, в том числе через иранские порты.
Кадры и наука – инвестиции в будущее села
По словам председателя правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (НАНОЦ) Бауыржана Асанова, с целью повышения статуса рабочих профессий в АПК и претворения в жизнь Национального плана Правительство использует системные меры стимулирования. Фермерам предоставляются жилищные субсидии, а молодым специалистам – субсидии на заработную плату.
За последние три года достигнуты значительные успехи в повышении статуса ветеринаров: их зарплата выросла на 38% за два года, введены доплаты за работу с опасными веществами, учрежден профессиональный праздник.
Проведен первый форум работников сельского хозяйства, где 74% награжденных составили представители рабочих специальностей (доярки, механизаторы, животноводы).
При этом Бауыржан Асанов обратил внимание на проблему кадрового дефицита и трудности с закреплением выпускников на селе. Основными причинами он назвал ограниченные возможности для карьерного роста, низкий уровень заработной платы и отсутствие развитой социальной инфраструктуры. Он подчеркнул, что проблема требует комплексного решения и активного участия местных исполнительных органов.
Научная база и международное партнерство
В настоящее время наиболее востребованными в сельском хозяйстве являются агрономы, ветеринары, агроинженеры, а также специалисты по фитосанитарии и животноводству.
НАНОЦ планомерно и достаточно успешно развивает сотрудничество с крупнейшими аграрными вузами соседней России (Тимирязевской академией, ВНИИ растениеводства им. Вавилова) для совместных исследований, обмена студентами и академического руководства.
Научная база Казахстана также укрепляется: создается первый в сфере АПК региональный технопарк для поддержки стартапов в области органического сельского хозяйства. НАНОЦ получил европейский сертификат на производство органических семян зерновых, признаваемый в 43 странах мира.
Таким образом, комплексное инвестирование, технологическая модернизация и грамотная диверсификация создают прочный задел для удвоения валовой продукции сельского хозяйства нашей страны и закрепления за Казахстаном статуса одного из ключевых игроков на глобальном продовольственном рынке.