Параллельно с модернизацией промышленности Казахстан фокусирует усилия на развитии АПК, аграрной науки и человеческого капитала. И именно эти темы станут одними из ключевых на XXI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Уральске 11–12 ноября.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, инфографика Натальи Ляликовой

Форум пройдет под девизом «Рабочие профессии – драйвер роста экономики» и будет посвящен укреплению двустороннего сотрудничества в приоритетных экономических отраслях, включая подготовку кадров, обмен опытом в применении критичес­ки важных технологий. Одним из перспективных направлений, по мнению экспертов, выступает­ сотрудничество двух стран-соседей в аграрном секторе. И это не случайно.

Сельскохозяйственный сезон 2025 года стал историческим для Казахстана, ознаменовавшись рекордным сбором зерновых культур. Причем этот успех обеспечен не расширением полей, а технологическим, не побоимся этого слова, триумфом. Урожайность зерновых достигла 17 центнеров с гектара (ц⁄га), что стало значительным скачком в сравнении с прошлыми годами (15,2 ц⁄га в 2024-м и 11 ц⁄га – в 2023 году).

– Прошедший сезон еще раз продемонстрировал устойчивый рост аграрного сектора рес­публики. Строгое соблюдение агротехнических мероприятий стало главной гарантией нынешнего высокого урожая. Результаты двух лет подряд наглядно доказывают прямую зависимость урожайности от применяемых технологий, – отмечает министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

Нынче общий намолот зерна составил 27 млн тонн с площади 16 млн га. Важнейший показатель прогресса: этот объем соб­ран при сокращении посевной площади почти на 900 тыс. га, что прямо подтверждает эффективность внедрения агротехнологий.

Финансы, удобрения и элитные семена

Высокие результаты – прямой итог беспрецедентной системной господдержки. Объем льготного кредитования на весенне-полевые работы (ВПР) впервые достиг одного триллиона тенге. Низкая процентная ставка (5% годовых) значительно снизила финансовую нагрузку и свое­временно обеспечила фермеров ресурсами.

За три года применение минеральных удобрений выросло с 0,7 млн до 1,8 млн тонн, покрыв 56% от научно обоснованной потребности. Доля элитных семян также увеличилась до 11,5%, что повышает устойчивость культур.

Благодаря программам льготного лизинга (на которые в 2025 году выделено 250 млрд тенге) темпы обновления техники достигли 6,5%. Изношенность машинного парка за два года удалось снизить с 80 до 70%.

Казахстанское сельскохозяйственное машиностроение отвечает на этот спрос, обеспечивая до 90% спроса на рынке отечественных тракторов и комбайнов.

Диверсификация и экспортный рывок

Казахстан отошел от монокультуры. 2025 год отмечен рекордными показателями по высокорентабельным бобовым (1 млн тонн, впервые в истории) и масличным (4,3 млн тонн).

Масложировой сектор стал стратегическим. Казахстан вошел в топ-10 мировых экспортеров подсолнечного масла (8-е место) и, по прогнозам, поднимется на 6-е место. Наша страна уже является главным поставщиком растительных масел и шрота в Центральную Азию.

Директор Центра развития торговой и инвестиционной политики Института экономических исследований Бауыржан Турлубеков отмечает: казахстанский агроэкспорт все больше диверсифицируется. По итогам 2024 года наряду с пшеницей в десятку главных экспорт­ных товаров республики вошло подсолнечное масло – свыше 109,4 млн долларов экспортных доходов в год.

Курс на глубокую переработку

Главная стратегическая цель отечественной промышлен­ности – переход от первичного сырья к продукции высоких переделов. В этом направлении Правительством утвержден Комплексный план по развитию переработки на 2024–2028 годы.

Сегодня в стране полным ходом осуществляются четыре проекта по глубокой переработке зерновых (включая произ­водство аминокислот и биопластика) и семь проектов по переработке масличных культур. Доведение посевной площади подсолнечника до четырех миллионов гектаров позволит нарастить экспорт масла до 1,5 млн тонн в год.

– За 2024⁄25 маркетинговый год валютная выручка по подсолнечному маслу выросла на 70 процентов и составила 616,6 миллиона долларов по сравнению с сезоном-2023⁄24. Это самый высокий показатель за всю новейшую историю страны, – подчеркивает председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов.

По словам эксперта, основная цель – войти в топ-3 мировых экспортеров подсолнечного мас­ла, что принесет отечественной отрасли валютную выручку до двух миллиардов долларов.

Новые горизонты – глобальные рынки

Наше государство планомерно работает над расширением географии сбыта агропродукции. В 2025 году казах­станское зерно впервые было отправлено на дальние перс­пективные рынки в страны Северной Африки (Марокко, Алжир), Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и ряд европейских стран (Бельгия, Нидерланды, Великобритания).

Для закрепления успеха и открытия новых направлений ведется активная работа по подписанию двусторонних фитосанитарных соглашений и проработке логистических коридоров, в том числе через иранские порты.

Кадры и наука – инвестиции в будущее села

По словам председателя правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (НАНОЦ) Бауыржана Асанова, с целью повышения статуса рабочих профессий в АПК и претворения в жизнь Национального плана Правительство использует системные меры стимулирования. Фермерам предоставляются жилищные субсидии, а молодым специалистам – субсидии на заработную плату.

За последние три года достигнуты значительные успехи в повышении статуса ветеринаров: их зарплата выросла на 38% за два года, введены доплаты за работу с опасными веществами, учрежден профессиональный праздник.

Проведен первый форум работников сельского хозяйства, где 74% награжденных составили представители рабочих специальностей (доярки, механизаторы, животноводы).

При этом Бауыржан Асанов обратил внимание на проб­лему кадрового дефицита и труднос­ти с закреплением выпускников на селе. Основными причинами он назвал ограниченные возможности для карьерного рос­та, низкий уровень заработной платы и отсутствие развитой социаль­ной инфраструктуры. Он подчеркнул, что проблема требует комплексного решения и активного участия местных исполнительных органов.

Научная база и международное партнерство

В настоящее время наиболее востребованными в сельском хозяйстве являются агрономы, ветеринары, агроинженеры, а также специалисты по фитосанитарии и животноводству.

НАНОЦ планомерно и достаточно успешно развивает сот­рудничество с крупнейшими аграрными вузами соседней России (Тимирязевской академией, ВНИИ растениеводства им. Вавилова) для совместных исследований, обмена студентами и академического руководства.

Научная база Казахстана также укрепляется: создается первый в сфере АПК региональный технопарк для поддержки стартапов в области органического сельского хозяйства. НАНОЦ получил европейский сертификат на производство органических семян зерновых, признаваемый в 43 странах мира.

Таким образом, комплексное инвестирование, технологичес­кая модернизация и грамотная диверсификация создают прочный задел для удвоения валовой продукции сельского хозяйства нашей страны и закрепления за Казахстаном статуса одного из ключевых игроков на глобальном продовольственном рынке.