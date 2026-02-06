Арабика подешевела в ожидании рекордного урожая в Бразилии

В мире,Потребительский рынок
36
Айман Аманжолова
корреспондент

Кофе подешевело на бирже на ожиданиях высокого урожая в Бразилии, крупнейшем поставщике кофе в мире, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Фьючерсы на арабику по итогам торгов в Нью-Йорке накануне подешевели на 0,2%, до $3,0785 за фунт. Это минимум за пять месяцев.

Новый урожай кофе в Бразилии, сбор которого начнется через пару месяцев, может достичь рекордных 75,8 млн мешков, приводит агентство прогноз компании EISA. Один мешок весит 60 кг.

Сбор кофе сорта арабика составит 48 млн мешков, робусты - 27,8 млн мешков, ожидает EISA.

#Бразилия #цена #кофе

