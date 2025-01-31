Арабская компания запускает новый проект в Казахстане

Инвестиции
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Примечательно, что Masdar не инвестирует столь крупные суммы в каждую страну

Фото: скриншот видео / 24.kz

Арабские инвесторы планируют построить в Казахстане ветроэлектростанцию мощностью 1 гигаватт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В Объединённых Арабских Эмиратах давно используют энергию ветра и солнца. В пустыне уже вырабатывают тысячи мегаватт. Одной из крупных местных компаний, занимающихся возобновляемой энергетикой, является Masdar. За последние 20 лет она реализовала экологически чистые проекты примерно в 40 странах мира, теперь её заинтересовал Казахстан.

- Казахстан сделал смелые шаги в сфере энергетики. В частности, была проделана значительная работа по сокращению выбросов углекислого газа в промышленности и переходу на возобновляемую энергетику. Поэтому последние два года мы тесно работаем с местными партнёрами. Они поддержали наши инициативы и прилагают все усилия для их успешной реализации, - говорит директор Департамента развития бизнеса и проектов компании Masdar Абдулла Заед.

По словам специалистов Masdar, несмотря на миллиардные вложения на начальном этапе, эти проекты в дальнейшем принесут большую отдачу. Главное – альтернативные источники энергии помогут поддерживать энергетический баланс.

- Слово Masdar в переводе с арабского означает источник или родник. Соответственно, наша компания стремится стать мировым источником производства возобновляемой энергии. В частности, к 2030 году мы планируем довести общую мощность генерации до 100 гигаватт. Три года назад этот показатель составлял всего 20 гигаватт, а сейчас уже достиг 50 гигаватт. Это значит, что в ближайшие пять лет у нас есть возможность удвоить эту мощность, - отметил Абдулла Заед.

Специалисты Masdar намерены приступить к реализации проекта в Казахстане уже зимой следующего года. Строительство должно начаться без задержек. Примечательно, что Masdar не инвестирует столь крупные суммы в каждую страну. Компания приняла решение о строительстве станции в Казахстане благодаря выстроенным доверительным отношениям между сторонами, отмечает телеканал.

- Мне поручена координация работы, связанной с этим ветроэлектрическим проектом. Как уже упоминалось, мощность станции составит 1 гигаватт. В рамках проекта также будет введён в эксплуатацию батарейный комплекс ёмкостью 600 мегаватт-часов для хранения электроэнергии. Это будет один из крупнейших альтернативных энергетических объектов в Центральной Азии. Мы начали реализовывать этот масштабный проект в партнёрстве с «Самрук-Қазына», Qazaq Green, WSolar и Казахстанским фондом развития инвестиций, - сообщил менеджер по развитию бизнеса компании Masdar Диас Камалиев.

Детали этого масштабного проекта обсуждались во время недавнего визита президента Казахстана в Абу-Даби. Арабская сторона сообщила Касым-Жомарту Токаеву, что мощность строящейся электростанции в Жамбылской области составит 1 гигаватт, это позволит обеспечить электроэнергией 300 тысяч домов. Также было заявлено, что в строительстве будут использовать в основном казахстанские материалы, а инвестиции в проект составят 1 млрд 400 млн долларов.

 

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