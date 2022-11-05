Аренда квартир в Казахстане дешевеет

Цены на аренду в Казахстане продолжают падать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на krisha.kz.

Отрицательная динамика началась с середины октября. С тех пор цены откатились в среднем на 20 %.

Напомним, ставки максимально росли в первые две недели октября.

Наибольшее снижение сейчас наблюдается в приграничных городах Казахстана: в Петропавловске: —41 %; Актобе: —36 %; Павлодаре и Уральске: по —32 %.

В Астане аренда подешевела на 22 %, в Алматы — почти на 11 %.

В то же время относительно доажиотажного периода (1 сентября) аренда в Казахстане остаётся дороже в среднем на 25 %.

В Астане и Алматы сегодня аренда выше сентябрьской почти на 28 и 33 % соответственно.

Что касается изменений за неделю, 27 октября — 3 ноября, отрицательная динамика наблюдается почти во всех городах. В Алматы снижение на 3.6 %, в Астане — на 4.6 %. Максимум в Актобе (—8.6 %). В среднем аренда стала дешевле на 3.8 %.