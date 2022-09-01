Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Арестован подозреваемый в смерти солдата-срочника в Жамбылской области

Подозреваемый в смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области находится под стражей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как сообщили в Министерстве внутренних дел РК, по факту смерти военнослужащего срочной службы департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК по Жамбылской области рядового Мираш Д.Б. зарегистрировано и расследуется уголовное дело по статье 451 части 2 Уголовного кодекса РК - превышение власти и служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия.

Дело расследует Таразский отдел Южного регионального военно-следственного управления МВД РК. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

«Специализированным следственным судом Тараза санкционирована мера пресечения в виде его «содержания под стражей». Более подробная информация о ходе расследования и обстоятельствах уголовного дела не предоставляется в связи с недопустимостью разглашения данных досудебного расследования, предусмотренного частью 1 статьи 201 УПК РК», - говорится в ответе МВД на официальный запрос МИА «Казинформ».

Ранее активистка Бибигуль Рамазан на своей странице в Facebook сообщила, что 18-летний солдат-срочник скончался в Жамбылской области. По ее словам, он совершил суицид.

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