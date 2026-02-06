Имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге были переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы вынесли приговор в отношении группы, организовавшей внесение заведомо ложных сведений в информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» с целью присвоения имущества, подлежащего конфискации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Ранее Агентство по финансовому мониторингу окончило расследование в отношении организованной преступной группы, действовавшей под руководством Коспаева, по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.

В целях конфискации судом был наложен арест на земельный участок и имущество ТОО «Nikolsky Investment», расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы. Однако, в сентябре 2025 года Аслан Пухаев, Антон Соловьёв и Жаксылык Сарсенбаев организовали незаконное снятие обременений путем внесения заведомо ложных сведений в информационную систему НАО «Правительство для граждан». В последующем имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге были переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации.

Судом виновным назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. Имущество возвращено в собственность государства.