Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Происшествия
Арестованы четыре организатора финпирамиды "Mudarabah Capital"

В департаменте полиции Алматы сообщили об аресте четверых организаторов финансовой пирамиды "Mudarabah Capital", передает Kazpravda.kz.

"Речь идёт об участниках товарищества "Mudarabah Capital", гр.Ш. и гр.Т., которые ранее были отпущены по залог, а также двоих гражданах, находившихся на период досудебного расследования под "домашним арестом". Они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении департамента полиции Алматы по статье 217 части 3 УК РК - "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.

По его словам, уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции города по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "Asteх.kz", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

В департаменте полиции Алматы установили, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.

"Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20 процентов от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 миллиардов тенге в Astex.kz от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - Mudarabah Capital", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане задержаны три известных вайнера, которых подозревают в создании финансовой пирамиды. Вайнера и КВНщика Азимжана Саидбаева объявили в розыск по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой.

11 апреля 2022 года жертва финансовой пирамиды Mudarabah Capital Багила Досмаилова подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в городе Нур-Султан. Видео получило широкий общественный резонанс.

12 апреля замглавы ДП Алматы Рустам Абдрахманов ответил на обвинения устроившей самоподжог жертвы финпирамиды "Mudarabah Capital".

Популярное

Все
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Казахстан начинает переход к нормам зрелой демократии – экспертное мнение
Почему каждому туристу стоит посетить древнее городище Чирик-Рабат в Казахстане
Шквал исков, посыпавшихся в новые административные суды Казахстана, ошеломляет
Развитое гражданское общество должно стать определяющей чертой нового Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Представлен обновленный рейтинг лучших теннисистов мира
Автобусные парки Уральска собирались невыходом на маршруты заявить о сложной ситуации в транспортной системе
Как цифровая платформа e-Shanyraq может облегчить работу ОСИ
Артисты Astana Opera отправляются в гастрольный тур по пяти городам Казахстана
Изнасиловавшего второклассницу педофила задержали в Кызылординской области
Блокировать соцсети не будут в Казахстане
Арестованы четыре организатора финпирамиды "Mudarabah Capital"
Алматинский силач сдвинул с места военный самолет и попал в Книгу рекордов
ФПРК и HAK-IS будут сообща продвигать принципы социальной справедливости
Управлять домом со смартфона
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Происшествия
"Знала об уловках, но поверила" – почти 10 млн тенге вымани…
Происшествия
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Происшествия
Ущерб на 6 млрд тенге причинила государству группа обнальщи…
Происшествия
Изнасиловавшего второклассницу педофила задержали в Кызылор…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021