Арестованы четыре организатора финпирамиды "Mudarabah Capital"

В департаменте полиции Алматы сообщили об аресте четверых организаторов финансовой пирамиды "Mudarabah Capital", передает Kazpravda.kz.

"Речь идёт об участниках товарищества "Mudarabah Capital", гр.Ш. и гр.Т., которые ранее были отпущены по залог, а также двоих гражданах, находившихся на период досудебного расследования под "домашним арестом". Они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении департамента полиции Алматы по статье 217 части 3 УК РК - "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.

По его словам, уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции города по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "Asteх.kz", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

В департаменте полиции Алматы установили, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.

"Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20 процентов от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 миллиардов тенге в Astex.kz от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - Mudarabah Capital", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане задержаны три известных вайнера, которых подозревают в создании финансовой пирамиды. Вайнера и КВНщика Азимжана Саидбаева объявили в розыск по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой.

11 апреля 2022 года жертва финансовой пирамиды Mudarabah Capital Багила Досмаилова подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в городе Нур-Султан. Видео получило широкий общественный резонанс.

12 апреля замглавы ДП Алматы Рустам Абдрахманов ответил на обвинения устроившей самоподжог жертвы финпирамиды "Mudarabah Capital".