За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы

Следствие не исключает причастность к разбойному нападению других фигурантов.

Фото пресс-службы ДП Алматы

Трое молодых людей в черных спортивных костюмах с масками и головных уборах ворвались в дом алматинки и обокрали ее, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

По данным ДП, золотые изделия и сотовый телефон стали предметом разбойного нападения, в совершении которого подозреваются граждане Таджикистана.

Так, трое мужчин проникли в квартиру молодой женщины и отобрали ее имущество, когда потерпевшая находилась дома.

«Около 10 утра в открытую входную дверь квартиры ворвались трое молодых людей в черных спортивных костюмах с масками на лице и головных уборах. Угрожая расправой, они завладели золотыми украшениями и сотовым телефоном марки iPhone-11. В одном из нападавших девушка узнала знакомого своей матери. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Это - граждане Таджикистана, 1995, 1996 и 1992 годов рождения", – рассказал начальник Управления полиции Жетысуского района подполковник полиции Жанибек Шынасилов.

Оперативным путем установлено, что к месту преступления злоумышленники приехали на автомашине марки «Лада Приора».

Сообщается, что задержанные арестованы, награбленное имущество изъято и приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Следствие не исключает причастность к разбойному нападению других фигурантов. Их личности устанавливаются

Принимаются меры к задержанию, добавили в полиции.