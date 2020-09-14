Арестованы первый замакима и руководитель управления строительства Атырауской области
Первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя областного управления строительства Тимура Басарова арестовали на 2 месяца, сообщает Azh.kz.
"Суд санкционировал для задержанных 10 сентября первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя областного управления строительства Тимура Басарова меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. Они водворены в СИЗО. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 366 УК РК (Получение взятки, совершенное преступной группой, а равно в особо крупном размере)", - говорится в информации.
Если их вина будет доказана, то им грозит штраф в размере 80-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, 10 сентября Таубаев и Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 миллиона тенге. К слову, в этот же день Таубаев должен был вылететь в командировку в Туркестан.