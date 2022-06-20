Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Арестованы подозреваемые в гибели огнеупорщиков на металлургическом комбинате в Темиртау
Ульянкина Елена

Темиртауский следственный суд выдал санкцию на арест двух подозреваемых в гибели рабочих на карметкомбинате АО «АрселорМиттал Темиртау», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Их фамилии департамент полиции не сообщает. Однако известно, что под стражу взяли руководителей подразделений компании «АМТ», ответственных за промышленную безопасность. Они подозреваются в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

Напомним, 10 июня на металлургическом комбинате произошел несчастный случай. Во время демонтажа огнеупорной кладки произошел обвал свода недействующей термической печи. Под завалами оказались 5 человек – сотрудники ТОО «Курылысмет», которое является дочерним предприятием АО «АрселорМиттал Темиртау». Четверо погибли и один с травмами доставлен в больницу.

Сразу после ЧП была создана комиссия, которая устанавливает причины несчастного случая. 

Департамент полиции продолжает расследование уголовного дела.

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