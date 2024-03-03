Аристократический ужин за сущие гроши

Гастрономия
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Копченый усач – был главным деликатесом в Приаралье еще каких-то 50 лет назад; сейчас его, увы, нет, передает Kazpravda.kz

Фото: tashkentvsedaokolouz

Если бы какой-нибудь заезжий гость оказался на рубеже 70-х волей случая в аэропорту города Нукуса - столицы Каракалпакской АССР, входившей в состав Узбекистана, то его, этого гостя, наверняка, удивила бы одна и та же повторяющаяся картина, пишет tashkentvsedaokolouz.

«Практически все пассажиры, направлявшиеся на посадку, несли с собой, помимо обычных сумок и портфелей, некие идентичные продолговатые свертки из плотной бумаги, перехваченные бечевкой. Свертки едва ли не чиркали нижним концом об аэродромные плиты, так что низкорослым пассажирам приходилось даже чуточку приподнимать свою ношу.
В каждом свертке находился местный деликатес - аккуратно упакованный копченый усач, 5-6-килограммовая рыбина, с необыкновенно нежным, духмяным, тающим на языке мясом», - говорится в сообщении.

К куску усача – несколько отварных картофелин с зеленью - вот и готов высококалорийный, «аристократический» ужин.

«Семье из трех человек такой массивной рыбины хватило бы, как минимум, на пару недель. На месте копчения, в Каракалпакии, эта вкуснятина, вся целиком, стоила 25 рублей. Продавали усача на городском базаре в Нукусе, а также на железнодорожной станции Ходжейли, через которую ходили поезда в европейскую часть Союза. Побывать в Каракалпакии и вернуться оттуда без копченого усача, считалось странным поступком. Поэтому весь командированный люд, закончив дела, торопился на базар, дабы запастись знаменитым деликатесом», - отмечается в публикации.

В 70-х Арал уже сильно обмелел из-за забора воды впадавших в него рек на полив хлопчатника. Поэтому улов рыбы снизился, соответственно, и цены подскочили.

По словам же старожилов, еще помнивших это своенравное море в его естественных границах, улов в те, не такие уж отдаленные времена, был просто сказочным, и даже матерый сом, едва умещавшийся в коляску мотоцикла, стоил сущие гроши.

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