Арман Кырыкбаев назначен помощником президента

Указы и распоряжения,Кадровые назначения
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Пресс-служба главы государства сообщила о новом назначении Армана Кырыкбаева, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Алматы

«Назначить Кырыкбаева Армана Оразбаевича помощником президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям, освободив от ранее занимаемой должности», - говорится в тексте указа Касым-Жомарта Токаева.

Арман Оразбаевич Кырыкбаев родился 20 октября 1976 года в Целинограде. Выпускник Казахской государственной академии управления, а также Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан. По специальности – экономист-международник.

Трудовую деятельность начинал референтом, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан в 1996 году.

В 1997-1999 годы – атташе Посольства Республики Казахстан в Узбекистане. С 1999 по 2000 год – третий секретарь Министерства иностранных дел РК, затем – второй секретарь Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел Казахстана.

С 2002 по 2004 год – директор департамента стратегии и маркетинга ЗАО «Корпорация ABE», в 2004-2005 годы – генеральный директор ТОО «К-МАРТ».

В 2005 году занимал должность заместителя акима Медеуского района. С 2005 по 2006 год – директор Государственного фонда развития молодежной политики Алматы.

С апреля 2006 по февраль 2008 года – директор департамента общественно-политической работы и связей с общественностью Министерства культуры и информации РК.

Занимал должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК, был заместителем акима Карагандинской области с января 2010-го по февраль 2012 года.

В 2012-2014 годы Арман Кырыкбаев занимал пост вице-министра культуры и информации Казахстана. Был советником первого заместителя председателя партии Nur Otan в 2014-2015 годы.

С октября 2015 по июль 2019 года занимал пост заместителя акима Алматы. Был секретарем партии Nur Otan.

В феврале 2022 года был назначен заместителем акима Алматы.

 

 

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