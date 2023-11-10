Артефакты – вещь упрямая

В музее Алматы действует пос­тоянная экспозиция «Древний и средневековый Алматы», которая изобилует ценными артефактами из прошлого нашего любимого города с более чем тысячелетней историей. Начинается экспозиция с диорамы поселения эпохи бронзы Бутакты, которое находилось в верхней части нынешнего прос­пекта Достык и сегодня является самым древним памятником на территории современного Алматы. Оно было обнаружено в начале 2000-х годов и датируется XIV веком до н. э., исследовалось в течение многих лет.

– К сожалению, памятник оказался в зоне застройки, и его не удалось музеефицировать. Известно, что в XIV веке до нашей эры там располагалось большое поселение эпохи бронзы. На этой диораме показана реконструкция древнего жилища той эпохи – оно из дерева, а крыша покрыта камышом. Главным исследователем поселения Бутакты был сотрудник Института археологии имени А. Х. Маргулана Александр Горячев, он является одним из лучших знатоков памятников Алматы и не раз занимался раскопками на территории города, – говорит старший научный сот­рудник музея Марат Нурпеисов.

По его словам, в 2014 году он тоже принимал участие в исследовании могильника Кок-Кайнар, относящегося к раннему железному веку, где было обнаружено несколько погребений. Одно из них – погребение женщины-шаманки. Оно не было богатым, но дало много интересных с научной точки зрения сведений. В соседнем погребении были найдены два уникальных золотых изделия, служивших украшением головного убора. Одно из них – скульптурное изображение барса, второе – пластина с изображением мифической птицы Самрук. А изображение этой птицы, как поясняет Марат Нурпеисов, характерно для геральдики сакского мира.

Следующий раздел экспозиции представляет собой артефакты средневекового периода, полученные при раскопках на городище Каялык в Жетысу экспедицией под руководством академика НАН РК Карла Байпакова. О древнем городище Каялык упоминается в книге французского путешественника Гильома де Рубрука «Путешествие в восточные страны». По пути в ставку монгольского хана в начале XIII века путешественник побывал в Каялыке. Уже тогда, как следует из записок Рубрука, в городе мирно сосуществовали друг с другом мусульмане, буддисты и христиане.

В подтверждение этого исторического свидетельства Марат Нурпеисов демонстрирует артефакты, характеризующие каждую из конфессий. Так, первым при раскопках на территории Каялыка был найден буддийский храм, в котором был обнаружен фрагмент зооморфного кувшина. В своих записках Гильом де Рубрук описывает посещение кумирни. Он предположил, что это был христианский храм, поскольку у служителя на руке был нарисован крестик. Но когда путешественник спросил, почему храм не оформлен как христианский, служитель ответил, что у них так положено. Позже современные специалисты предположили, что это было манихейское культовое сооружение. Предметом, доказывающим это, является найденный в Каялыке 14-рожковый светильник, характерный для этой религии.

– К сожалению, у нас мало знают о манихействе, несмотря на то, что в последние годы целый ряд ученых, начиная с известного тюрколога Юрия Зуева и его ученицы Кенже Торланбаевой, говорит о том, что манихейство было широко распространено на территории Центральной Азии и Казахстана. К примеру, знаменитая страна Аргу занимала часть Жамбылской области и частично Жетысу, где проживала очень большая манихейская община с центром в Таласе. Раскопки в Южной Сибири известных российских археологов Леонида и Игоря Кызласовых свидетельствуют о том, что манихейство получило широкое распространение в Уйгурском каганате, где оно считалось государственной религией. В последующем оно имело широкое распространение в Кыргызском каганате. Сегодня многие артефакты говорят именно о том, что на всей этой территории манихейство получило широкое распространение, – рассказывает Марат Нурпеисов.

В экспозиции «Древний и средневековый Алматы» представлены элементы, характерные для исламского женского костюма. Это золотые предметы – два кольца и бубенчики, найденные в женском погребении. По традициям ислама никакие украшения не должны быть на покойнике, но золотоордынские мусульманские погребения как раз характерны тем, что содержат, как правило, богатую одежду с золотыми украшениями. О том, что во время Золотой Орды в Жетысу был ислам, а до него – манихейство, несторианство (разновидность христианства) и буддизм, свидетельствуют исторические источники и архео­логические артефакты. Вполне возможно, что комплекс культов древних тюрков, получивший в XIX веке среди исследователей термин «тенгрианство», был распрост­ранен среди населения Жетысу.

Также в экспозиции представлена монета, чеканившаяся на территории средневекового Алматы. Именно эта монета стала основным аргументом в пользу определения тысячелетнего возраста города. Еще один интерес­ный экспонат – макет-реконст­рукция жилища по материалам археологических исследований средневекового городища Талгар, автором которого является архитектор Зухра Шарденова. Как оказалось, наши предки строили дома из самана на каменном фундаменте, с крышами из камыша, а для остекления использовали дисковое стекло.

Нельзя пройти и мимо фрагмен­та реконструкции керамического водопровода. Он был сделан по образцу, найденному в городище Талгар. И можно предположить, что в караханидский период практи­чески во всех городских поселениях существовал подобный водопровод. Однако с крахом Караханидского государства материальная культура приходит в упадок.

Сегодня историки приходят к выводу, что территория Жетысу не была разрушена в монгольский период. Больше всего разрушений произошло на юге Казахстана и на границе с Хорезмским государством. Тем не менее городская культура в XIV веке начинает угасать. Это связано с другими факторами, которые до сих пор вызывают дискуссии у специалистов.

Буквально несколько десятилетий назад ученые связывали разрушение городской жизни с походами Амира Тимура. Но, по всей вероятности, причины более сложные. В последнее время акценты делаются на таком явлении, как изменение климата. Также на это могли повлиять распад Монгольской империи и угасание Великого шелкового пути.

Известный специалист по истории кочевников Анатолий Хазанов высказывает мнение, что Великий шелковый путь по всем своим направлениям реально функционировал только дважды в период своей истории – во время тюркских каганатов во второй половине первого тысячелетия и вновь возродился в период Монгольской империи.

На вопрос о том, какое влияние на развитие нашей истории оказала китайская цивилизация, Марат Нурпеисов отметил, что если вернуться к истории Великого шелкового пути, то падение в Китае династии Юань, которая была связана с монголами, и приход династии Мин повлияли на его судьбу. Именно династия Юань была заинтересована в активном функционировании Великого шелкового пути, а у династии Мин были другие политические приоритеты.

Рассуждая о том, какой интерес вызывают археологические экспонаты, Марат Нурпеисов отметил, что музей пользуется большой популярностью не только у посетителей, но и у будущих историков. По словам ученого, часто сюда приходят студенты и магистранты, с которыми ведется уже профессиональный разговор.

– К сожалению, поколение 90-х годов поглощало любые фейки. А так как ложная информация плодит себе подобную, то эти мифы потом получили собственную жизнь и вошли в историчес­кое и ментальное сознание. И мне нравится, что у современной молодежи развивается критическое мышление, которое способствует интересу к отечественной истории, – заключил Марат Нурпеисов.