Асан Жусупов назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РК
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Асан Жусупов назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Распоряжением главы государства Жусупов Асан Куанышевич назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.
Другим распоряжением главы государства Койбаков Талгат Мамыртаевич освобожден от должности главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.