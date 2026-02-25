Фото: Kazpravda.kz

Общенациональная коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с 16 февраля проводит встречи в регионах с различными группами населения, обсуждая проект Новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz

Всего за несколько дней члены коалиции посетили девять регионов страны, проведя тысячи встреч.

«Как участник коалиции, я также посетил ряд областей. Нужно открыто признать: только за последние 7 лет наша страна прошла через фундаментальные и значимые изменения, о которых невозможно было и помыслить на протяжении предыдущих тридцати лет. По инициативе Президента были реализованы четыре пакета политических реформ. Кроме того, особое место занимает конституционная реформа, принятая в 2022 году. Однако изменение геополитической ситуации последних лет – не только в стране, но и в мире, а также наступление эры искусственного интеллекта сделали актуальным пересмотр главного документа государства», – отметил Асхат Аймагамбетов.

Также он добавил, что в прошлом году казахстанцы отметили 30-летие действующей Конституции. Многие юристы, зная, сколько изменений и дополнений претерпел Основной закон за эти тридцать лет, поддерживают принятие новой Конституции.

«Что касается конкретных норм, то такие вопросы, как название «Курултай», эффективность пропорциональной избирательной системы и полномочия Народного совета (Халық кеңесі), широко обсуждаются как в информационном пространстве, так и на встречах с населением. Поэтому думаю, что нет необходимости повторять их снова. Одной из тем, волнующих население, является вопрос предоставления бесплатных услуг в сферах образования и здравоохранения. Со стороны отдельных граждан звучит ложная, фейковая информация о том, что социальные нужды населения, такие как получение образования или обращение за помощью к врачу, теперь якобы станут исключительно платными». На самом же деле, Казахстан был и остается социальным государством. Это четко закреплено в проекте Новой Конституции. Ярким подтверждением тому служит тот факт, что около 40 процентов государственного бюджета направляется на социальную сферу. Кроме того, статья 1 Основного закона гласит: «Высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы», – сказал мажилисмен.

В проекте Новой Конституции четко прописано, что данные услуги являются бесплатными. Соответственно, можно утверждать, что возможности граждан в сферах здравоохранения и образования будут только расширяться.

«Несмотря на то, что эти услуги называются бесплатными для населения, они всегда финансировались за счет государственного бюджета и будут финансироваться также и впредь.Повторю еще раз – образование и медицина останутся бесплатными и доступными для наших граждан. Кроме того, предлагается исключить из действующей Конституции слово «государственные» применительно к высшим учебным заведениям. Это правильное решение. Почему? Потому что сегодня благодаря государственным грантам студенты могут получать бесплатное высшее образование не только в государственных, но и в частных вузах. Такие университеты, как КИМЭП, Университет Максута Нарикбаева, «Туран», являются частными, однако у наших студентов, выигравших грант, должна быть возможность обучаться в них бесплатно. Таким образом, предлагаемые нормы направлены не на сокращение социальных гарантий, а на их современное и четкое закрепление в Основном законе. Все прежние гарантии граждан на получение основных социальных услуг на бесплатной основе сохраняются в полном объеме», – пояснил спикер.

Еще одна тема, часто обсуждаемая в обществе, касается свободы слова.

«В проекте новой Конституции свобода слова закреплена четко. При этом проведена четкая граница между правом на критику и понятием преднамеренного оскорбления чести и достоинства человека. Допускается критиковать должностных лиц и выражать негативное мнение об их деятельности. Мы и сами нередко подвергаем жесткой критике ряд руководителей. Это правильно. Однако никого нельзя унижать или оскорблять. Принцип, согласно которому государство должно защищать честь и достоинство каждого человека, является важным. По сути, если присмотреться, то нормы о защите чести и достоинства человека, а также запрет на пропаганду насилия уже давно присутствуют в действующем законодательстве. Этот подход широко распространен в международной практике. Еще один вопрос, ставший темой обсуждений – это введение специального правового режима. Эта тема по-прежнему вызывает различные вопросы (пункт 6 статьи 5)», – констатировал Асхат Аймагамбетов.

В этом контексте необходимо неустанно подчеркивать в публичной среде, что суверенитет и независимость Казахстана, его территориальная целостность являются незыблемыми и главными ценностями. Закрепление специальных правовых режимов на уровне Конституции – шаг, направленный на укрепление экономического суверенитета страны.

При этом сохраняются унитарность государства и его полный контроль. Например, сейчас рассматривается специальный законопроект о наукоградах. внесли предложения по формированию в этих городах особой среды и созданию условий для развития науки.

В целом, эта система возлагает на инвесторов обязательства по созданию современных рабочих мест, развитию удобной транспортной сети и строительству инженерной инфраструктуры. В свою очередь это приведет к непосредственному улучшению качества жизни населения в соответствующих регионах.

«Специальный режим – это техническая гарантия для крупных проектов. Проекты уровня города Алатау или Финансового центра «Астана» требуют долгосрочных и масштабных инвестиций. Обычные законы могут быть легко изменены в случае дефицита бюджета или смены политической конъюнктуры. В то же время гарантии, закрепленные на конституционном уровне, дают инвестору четкую уверенность в том, что «правила игры» не изменятся через 5-10 лет», – подытожил депутат.

В заключение он отметил, что в Новой Конституции предусмотрены важные нормы, отвечающие требованиям времени, запросам прогрессивного общества и направленные на повышение благосостояния народа.

До референдума осталось совсем немного времени. Пользуясь парламентский трибуной, призываю коллег в ходе рабочих поездок в регионы и встреч с населением провести анализ общественного мнения и давать исчерпывающие ответы на волнующие общество вопросы в рамках своей компетенции.