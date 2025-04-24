Под председательством Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева состоялась ежегодная сессия Ассамблеи народа Казахстана. В этом году мероприятие обрело особое символическое значение - АНК отмечает своё 30-летие

Фото: Акорда

Как подчеркнул Глава государства, за эти годы Ассамблея стала подлинным символом мира, согласия и единства, прочным фундаментом казахстанской модели межэтнического согласия.

В целом Ассамблея прошла путь от консультативной структуры до одного из ключевых общественно-политических институтов страны с конституционным статусом. Сегодня по предложению Совета АНК Президент страны назначает пять депутатов Сената. Образована межпалатная депутатская группа «Бiр ел – бiр мүддe». 12 членов Ассамблеи работают в составе Национального курултая. Все это подчеркивает высокий институциональный статус АНК и её вклад в государственную политику в сфере общественного согласия.

Как отметил Глава государства, ежедневная работа Ассамблеи — это кропотливый и ответственный труд, зачастую остающийся вне поля зрения, но имеющий огромное стратегическое значение. Только в прошлом году ею было организовано свыше 15 тысяч мероприятий по всей стране, в которых приняло участие около миллиона человек.

Президент страны особо выделил миссию АНК по продвижению ценностей труда и профессионализма. Была отмечена активная роль депутатов Сената и маслихатов в рамках чествования представителей рабочих профессий. Эта деятельность получила широкую общественную поддержку и, как подчеркнул Глава государства, может стать новой традицией, укрепляющей уважение к созидательной деятельности и людям труда.

Президент страны напомнил, что Ассамблея - не просто общественная структура, а одна из важнейших опор государственности. В этой связи поставлена задача по разработке Концепции развития АНК до 2030 года. В новом документе должны быть отражены актуальные задачи по консолидации казахстанского общества, обеспечению гармоничного развития всех этнических групп, защите их прав и интересов, а также выстраиванию эффективной системы взаимодействия государственных институтов и гражданского сектора в межэтнической сфере.

Глава государства обозначил необходимость и комплексного анализа существующих национальных и региональных программ в сфере межэтнической политики, усиления роли АНК в регионах, масштабирования проекта «Елдесу және татуласу», направленного на формирование культуры толерантности и диалога.

Ассамблея народа Казахстана также должна стать интеллектуальным и организационным штабом, формирующим стратегию межэтнической политики и готовящим содержательные ориентиры для всей государственной и общественной деятельности в этой важнейшей сфере.

Особое внимание было уделено фундаментальным принципам равенства и справедливости. Как отметил Глава государства, Казахстан – страна, где нет места дискриминации по этническому, языковому или религиозному признаку. Все граждане обладают равными правами и возможностями. Это и есть практическая реализация концепции Справедливого Казахстана.

Президент страны подчеркнул, что необходимо избегать поспешных популистских решений и всегда ориентироваться на реальную ситуацию, требующую взвешенных подходов и продуманных шагов.

Было подчеркнуто, что в Казахстане никто не вправе навязывать гражданам, на каком языке им говорить в повседневной жизни, а любые попытки использования языкового вопроса для разжигания конфликтов будут строго пресекаться.

В своём выступлении Глава государства обратил внимание и на роль Казахстана в продвижении глобального диалога культур и религий. В условиях нарастающих международных противоречий, кризиса доверия и роста экстремистских настроений особенно возрастает значение созидательных инициатив, направленных на укрепление взаимопонимания между народами.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан, на протяжении более двух десятилетий, остаётся площадкой для открытого диалога между представителями различных религий. Осенью этого года в Астане состоится VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий - важнейшее международное событие, призванное способствовать продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога и согласия на международном уровне.

Президент страны отметил важность развития духовной дипломатии — как мощного инструмента обеспечения доверия, гуманистического подхода и ответственных решений в международных отношениях. Кроме того, была подчеркнута необходимость активного использования потенциала народной дипломатии, основанного на прямом межчеловеческом общении и взаимодействии.

В завершение своего выступления, Глава государства вновь подчеркнул, что этническое многообразие — это наше общее достояние и стратегическое преимущество. Единство, доверие, уважение и ответственность – это те ценности, на которых строится политика, направленная на укрепление внутренней стабильности и согласия, а также устойчивое развитие Казахстана.

Поздравляя Ассамблею с тридцатилетним юбилеем, Президент страны отметил, что только единство и солидарность позволяют нам уверенно двигаться вперед, защищать интересы страны и строить сильное государство.

Сенат Парламента Казахстана будет активно участвовать в реализации всех задач, поставленных Главой государства. Сенаторы продолжат работу по созданию надежной законодательной базы, необходимой для укрепления общественного согласия в стране, защиты прав всех граждан и построения Справедливого и процветающего Казахстана.