Астана готовится к паводкам

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о проводимых противопаводковых мероприятиях, сообщает официальный сайт акимата столицы.

«В городе продолжаем активные противопаводковые работы. Коммунальными службами вывезено более 4,5 млн кубометров снега. На сегодняшний день с начала года очищено почти 11,5 тыс. погонных метров арычно-лотковой сети, промыто 8 тыс. 640 погонных метров коллекторов, 428 смотровых и дождеприемных колодцев, заменили несколько насосных оборудований на станциях и т.д», - написал Касымбек.

Кроме того, проведена реконструкция русла реки Есиль (водорегулирующая плотина, 5-а очередь); ведутся работы по выявлению незаконных врезок в системы ливневой канализации, проводятся рейды в частных жилых секторах и др.