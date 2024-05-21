Шесть тысяч атлетов пробегут по улицам Астаны

Столица, Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Маршрут спортивного мероприятия Astana Half Marathon проложен по самым знаковым достопримечательностям столицы 

Фото: акимат Астаны

16 июня в Астане пройдет один из самых масштабных забегов Astana Half Marathon. В этом году на старт выйдут 6 000 атлетов из более чем 20 стран мира, сообщает Kazpravda.kz

Участники Astana Half Marathon стартуют с площади перед территорией EXPO, пробегут по центральным улицам города, мимо монумента «Байтерек», торгового центра «Хан Шатыр», Дворца Независимости и Ботанического сада.

Мероприятие включено в Ассоциацию международных стартов и пробегов AIMS, а трассы полумарафона сертифицированы в соответствии со стандартами World Athletics.

В этом году на старте представлено 4 дистанции: 21,1 км (полумарафон), 10 км, 10 км (скандинавская ходьба) и командная эстафета Экиден. Стоит отметить, что Astana Half Marathon привлекает бегунов со всего мира своей ровной трассой, что создает идеальные условия для достижения личных рекордов.

Все участники, пробежавшие свою дистанцию на Astana Half Marathon, получат на финише медаль. Призеры в возрастных категориях на всех дистанциях, а также победители абсолютной категории будут награждены ценными и денежными призами от партнеров и спонсоров.

По информации столичного акимата, организатором забега выступает корпоративный фонд «Смелость быть первым», который с 2012 года ежегодно проводит крупнейшее беговое событие Центральной Азии Almaty Marathon и ряд других любительских стартов.

Для участия необходимо зарегистрироваться и оплатить участие на сайте almaty-marathon.kz.

В городской администрации добавили, что регистрация завершится 3 июня или по достижению общего количества участников.

#Астана #Спорт #марафон #забег #Astana Half Marathon

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