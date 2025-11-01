Исполнительный комитет УЕФА назначит хозяев восьми финалов в сентябре 2026 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на УЕФА
УЕФА подтверждает получение заявлений о заинтересованности от пятнадцати национальных ассоциаций на проведение финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги конференций УЕФА и женской Лиги чемпионов УЕФА в 2028 и 2029 годах.
Заявления о заинтересованности не являются обязательными, и окончательные предложения должны быть представлены вместе с заявочной документацией до 10 июня 2026 года.
Заинтересованные заявители:
Финал Лиги чемпионов УЕФА
2028 год
• Германия: Мюнхен, "Арена Мюнхен"
2029 год
• Англия: Лондон, стадион "Уэмбли"
• Испания: Барселона, "Камп Ноу"
Финал Лиги Европы УЕФА
2028 год
• Франция: Лион-Десен, "Парк Олимпик Лион" или Париж, "Парк-де-Пренс" (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)
• Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум"
• Румыния: Бухарест, "Арена Националэ"
• Сербия: Белград, "Национальный"
2029 год
• Франция: Лион-Десен, "Парк Олимпик Лион" или Париж, "Парк-де-Пренс" (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)
• Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум"
• Румыния: Бухарест, "Арена Националэ"
• Сербия: Белград, "Национальный"
• Турция: Анкара, "Анкара Ондокуз Майис"
Финал Лиги конференций УЕФА
2028 год
• Франция: Лилль, "Пьер Моруа"
• Венгрия: Будапешт, "Пушкаш Арена"
• Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум"
• Казахстан: Астана, "Астана Арена" или Алматы, "Алматы Арена" (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)
• Польша: Гданьск, "Арена Гданьск"
2029 год
• Финляндия: Хельсинки, "Олимпиястадион"
• Франция: Лилль, "Пьер Моруа"
• Венгрия: Будапешт, "Пушкаш Арена"
• Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум"
• Казахстан: Астана, "Астана Арена" или Алматы, "Алматы Арена" (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)
• Польша: Гданьск, "Арена Гданьск"
Финал женской Лиги чемпионов УЕФА
2028 год
• Франция: Лион-Десен, "Парк Олимпик Лион"
• Испания: Бильбао, "Сан-Мамес"
• Швейцария: Базель, "Санкт-Якоб Парк"
• Турция: Стамбул, "Али Сами Йен"
2029 год
• Франция: Лион-Десен, "Парк Олимпик Лион"
• Ирландия: Дублин, "Дублин Арена"
• Швейцария: Базель, "Санкт-Якоб Парк"
• Уэльс: Кардифф, "Национальный стадион Уэльса"
Исполнительный комитет УЕФА назначит хозяев восьми финалов в сентябре 2026 года. Процедура подачи заявок на проведение финалов клубных турниров УЕФА 2028 и 2029 годов стартовала 11 июля. Ассоциации должны были выразить заинтересованность до 22 октября 2025 года.