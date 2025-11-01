Астана и Алматы претендуют на проведение финалов Лиги конференций УЕФА

Футбол
14

Исполнительный комитет УЕФА назначит хозяев восьми финалов в сентябре 2026 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на УЕФА

Фото: UEFA via Getty Images

УЕФА подтверждает получение заявлений о заинтересованности от пятнадцати национальных ассоциаций на проведение финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги конференций УЕФА и женской Лиги чемпионов УЕФА в 2028 и 2029 годах.

Заявления о заинтересованности не являются обязательными, и окончательные предложения должны быть представлены вместе с заявочной документацией до 10 июня 2026 года.

Заинтересованные заявители:

Финал Лиги чемпионов УЕФА

2028 год

• Германия: Мюнхен, "Арена Мюнхен"

2029 год

• Англия: Лондон, стадион "Уэмбли"

• Испания: Барселона, "Камп Ноу"

Финал Лиги Европы УЕФА

2028 год

• Франция: Лион-Десен, "Парк Олимпик Лион" или Париж, "Парк-де-Пренс" (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)

• Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум"

• Румыния: Бухарест, "Арена Националэ"

• Сербия: Белград, "Национальный"

2029 год

• Франция: Лион-Десен, "Парк Олимпик Лион" или Париж, "Парк-де-Пренс" (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)

• Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум"

• Румыния: Бухарест, "Арена Националэ"

• Сербия: Белград, "Национальный"

• Турция: Анкара, "Анкара Ондокуз Майис"

Финал Лиги конференций УЕФА

2028 год

• Франция: Лилль, "Пьер Моруа"

• Венгрия: Будапешт, "Пушкаш Арена"

• Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум"

• Казахстан: Астана, "Астана Арена" или Алматы, "Алматы Арена" (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)

• Польша: Гданьск, "Арена Гданьск"

2029 год

• Финляндия: Хельсинки, "Олимпиястадион"

• Франция: Лилль, "Пьер Моруа"

• Венгрия: Будапешт, "Пушкаш Арена"

• Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум"

• Казахстан: Астана, "Астана Арена" или Алматы, "Алматы Арена" (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)

• Польша: Гданьск, "Арена Гданьск"

Финал женской Лиги чемпионов УЕФА

2028 год

• Франция: Лион-Десен, "Парк Олимпик Лион"

• Испания: Бильбао, "Сан-Мамес"

• Швейцария: Базель, "Санкт-Якоб Парк"

• Турция: Стамбул, "Али Сами Йен"

2029 год

• Франция: Лион-Десен, "Парк Олимпик Лион"

• Ирландия: Дублин, "Дублин Арена"

• Швейцария: Базель, "Санкт-Якоб Парк"

• Уэльс: Кардифф, "Национальный стадион Уэльса"

Исполнительный комитет УЕФА назначит хозяев восьми финалов в сентябре 2026 года. Процедура подачи заявок на проведение финалов клубных турниров УЕФА 2028 и 2029 годов стартовала 11 июля. Ассоциации должны были выразить заинтересованность до 22 октября 2025 года.

#Астана #Алматы #футбол #УЕФА #финал #Лига конференций

Популярное

Все
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Обновили рекорд юношеских азиад
Все заявления – в приоритетную повестку
Превратить родину в цветущий сад
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Под оком «Кибернадзора»
Полвека на волнах вдохновения
Актера наградили за спасение
«Семей» и «Кайрат» выступают в Лиге чемпионов
Дети требуют внимания
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Возрождая знаменитый «апорт»
Как жить без счастья?
Хор как символ единства
Alatau City – город, устремленный в будущее
Налажен выпуск кормового протеина
Свекле привольно и на севере
В условиях дефицита водных ресурсов
«Збени!»
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Голубое топливо пришло в Жетысу
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Минобороны провело уникальный концерт ко Дню Республики
Моя страна – мой флаг
Историческая ответственность перед будущим
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
За пловом и природой – в Таджикистан
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Саудиты построят подвесной стадион на вершине небоскреба
«Семей» и «Кайрат» одержали победы в Лиге чемпионов УЕФА
«Кайрат» – пятикратный чемпион
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]