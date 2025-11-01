Исполнительный комитет УЕФА назначит хозяев восьми финалов в сентябре 2026 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на УЕФА

Фото: UEFA via Getty Images

УЕФА подтверждает получение заявлений о заинтересованности от пятнадцати национальных ассоциаций на проведение финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги конференций УЕФА и женской Лиги чемпионов УЕФА в 2028 и 2029 годах.

Заявления о заинтересованности не являются обязательными, и окончательные предложения должны быть представлены вместе с заявочной документацией до 10 июня 2026 года.

Заинтересованные заявители:

Финал Лиги чемпионов УЕФА

2028 год

• Германия: Мюнхен, "Арена Мюнхен"

2029 год

• Англия: Лондон, стадион "Уэмбли"

• Испания: Барселона, "Камп Ноу"

Финал Лиги Европы УЕФА

2028 год

• Франция: Лион-Десен, "Парк Олимпик Лион" или Париж, "Парк-де-Пренс" (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)

• Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум"

• Румыния: Бухарест, "Арена Националэ"

• Сербия: Белград, "Национальный"

2029 год

• Франция: Лион-Десен, "Парк Олимпик Лион" или Париж, "Парк-де-Пренс" (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)

• Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум"

• Румыния: Бухарест, "Арена Националэ"

• Сербия: Белград, "Национальный"

• Турция: Анкара, "Анкара Ондокуз Майис"

Финал Лиги конференций УЕФА

2028 год

• Франция: Лилль, "Пьер Моруа"

• Венгрия: Будапешт, "Пушкаш Арена"

• Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум"

• Казахстан: Астана, "Астана Арена" или Алматы, "Алматы Арена" (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)

• Польша: Гданьск, "Арена Гданьск"

2029 год

• Финляндия: Хельсинки, "Олимпиястадион"

• Франция: Лилль, "Пьер Моруа"

• Венгрия: Будапешт, "Пушкаш Арена"

• Италия: Турин, "Ювентус Стэдиум"

• Казахстан: Астана, "Астана Арена" или Алматы, "Алматы Арена" (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)

• Польша: Гданьск, "Арена Гданьск"

Финал женской Лиги чемпионов УЕФА

2028 год

• Франция: Лион-Десен, "Парк Олимпик Лион"

• Испания: Бильбао, "Сан-Мамес"

• Швейцария: Базель, "Санкт-Якоб Парк"

• Турция: Стамбул, "Али Сами Йен"

2029 год

• Франция: Лион-Десен, "Парк Олимпик Лион"

• Ирландия: Дублин, "Дублин Арена"

• Швейцария: Базель, "Санкт-Якоб Парк"

• Уэльс: Кардифф, "Национальный стадион Уэльса"

Исполнительный комитет УЕФА назначит хозяев восьми финалов в сентябре 2026 года. Процедура подачи заявок на проведение финалов клубных турниров УЕФА 2028 и 2029 годов стартовала 11 июля. Ассоциации должны были выразить заинтересованность до 22 октября 2025 года.