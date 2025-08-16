В рамках конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации в формате Центральная Азия – Китай (С5+1), состоялись переговоры между авиационными властями Казахстана и Китая, передает Kazpravda.kz

Фото: КГА

В ходе переговоров были обсуждены вопросы выполнения пассажирских и грузовых рейсов между странами, увеличения количества назначенных пунктов, и другие вопросы, связанные с выполнением регулярных рейсов.

В результате переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании, закрепляющий договорённости по расширению маршрутной сети и развитию двустороннего авиасообщения. Стороны согласовали добавление нового пункта назначения для казахстанских перевозчиков — города Кульджа. Стороны во время переговоров также обсудили вопрос выполнения рейсов в город Кашгар.

Необходимо отметить, что сотрудничество между двумя странами расширяется. Так, с 2025 года общее количество разрешенных рейсов между странами увеличено до 124 в неделю. Вместе с тем, назначенным авиакомпаниям двух стран разрешено выполнение рейсов с использованием пятой степени «свободы воздуха».

Авиакомпания «SCAT» в текущем году открыла 3 новых маршрута по направлению в Китай. Так, с 29 мая т.г. был открыт авиамаршрут Шымкент – Шанхай с частотой 2 рейса в неделю. Кроме того, 2 и 4 июля т.г. были открыты рейсы из г. Шымкент в гг. Сиань и Урумчи соответственно. Рейсы выполняются с частотой по 2 рейса в неделю.

С 4 июля текущего года на рынок перевозок Республики Казахстан зашел новый китайский перевозчик – «China Eastern Airlines». Авиакомпания выполняет полеты по маршруту Алматы – Гуанчжоу с частотой 3 рейса в неделю. «China Eastern Airlines» является одной из крупнейших авиакомпаний в мире, имея в своем парке более 800 воздушных судов.

Помимо этого, 13 августа т.г. впервые в Республику Казахстан совершило посадку воздушное судно «С909» производства китайской компании по производству авиакосмической техники СОМАС. Воздушное судно выполнило рейс по маршруту Урумчи – Караганда – Урумчи.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога и реализации совместных инициатив, направленных на развитие авиационной отрасли, расширение транспортной доступности и укрепление связей между Казахстаном и Китаем.