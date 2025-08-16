Астана и Пекин расширяют сотрудничество в области гражданской авиации

22

В рамках конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации в формате Центральная Азия – Китай (С5+1), состоялись переговоры между авиационными властями Казахстана и Китая, передает Kazpravda.kz

Фото: КГА

В ходе переговоров были обсуждены вопросы выполнения пассажирских и грузовых рейсов между странами, увеличения количества назначенных пунктов, и другие вопросы, связанные с выполнением регулярных рейсов.

В результате переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании, закрепляющий договорённости по расширению маршрутной сети и развитию двустороннего авиасообщения. Стороны согласовали добавление нового пункта назначения для казахстанских перевозчиков — города Кульджа. Стороны во время переговоров также обсудили вопрос выполнения рейсов в город Кашгар.

Необходимо отметить, что сотрудничество между двумя странами расширяется. Так, с 2025 года общее количество разрешенных рейсов между странами увеличено до 124 в неделю. Вместе с тем, назначенным авиакомпаниям двух стран разрешено выполнение рейсов с использованием пятой степени «свободы воздуха».

Авиакомпания «SCAT» в текущем году открыла 3 новых маршрута по направлению в Китай. Так, с 29 мая т.г. был открыт авиамаршрут Шымкент – Шанхай с частотой 2 рейса в неделю. Кроме того, 2 и 4 июля т.г. были открыты рейсы из г. Шымкент в гг. Сиань и Урумчи соответственно. Рейсы выполняются с частотой по 2 рейса в неделю.

С 4 июля текущего года на рынок перевозок Республики Казахстан зашел новый китайский перевозчик – «China Eastern Airlines». Авиакомпания выполняет полеты по маршруту Алматы – Гуанчжоу с частотой 3 рейса в неделю. «China Eastern Airlines» является одной из крупнейших авиакомпаний в мире, имея в своем парке более 800 воздушных судов.

Помимо этого, 13 августа т.г. впервые в Республику Казахстан совершило посадку воздушное судно «С909» производства китайской компании по производству авиакосмической техники СОМАС. Воздушное судно выполнило рейс по маршруту Урумчи – Караганда – Урумчи.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога и реализации совместных инициатив, направленных на развитие авиационной отрасли, расширение транспортной доступности и укрепление связей между Казахстаном и Китаем.

#Казахстан #Китай #авиасообщение

Популярное

Все
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Завтра – День спорта
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Системный подход, направленный на результат
Использование ИИ в обеспечении доступности правосудия
Путь к вершине
Учитель – ключевая фигура в построении будущего страны
На грани двух стихий
С избирателем – лицом к лицу
Надежный щит Отчизны
Дипломатия в условиях «идеального шторма»
Большие надежды семьи Аягановых
Домашнему насилию многие находят оправдание
Помогают в выходе на внешний рынок
Распоряжения Главы государства
Пассивное созерцание неуместно
Психологическую помощь важно оказать вовремя
Угроза природе и безопасности страны
Штормовое предупреждение объявлено на выходные в Казахстане
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
День строителя
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
В Семее проходит международная конференция, посвященная юбилею Абая
Дружеский и доверительный разговор
Акция-конкурс по сбору мусора прошла в Кызылорде
Благодарность за профессионализм
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
В Семее проходит международный показ мод «Дух Абая»
Астана приветствует соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской
Меры по противодействию наркобизнесу дают результаты
Ценитель быстрых скакунов
Бывший тренер Рыбакиной возобновит тренерскую деятельность
Значимое культурное и духовное событие
Токаев – Зеленскому: Сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине

Читайте также

В режиме открытого неба
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
Казахстан выразил готовность построить гостиничный комплекс…
В Астане провели 19-е заседание Межправкомиссии Таджикистан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]