В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств

Неисполнение KPI будет напрямую отражаться на оплате труда руководства и в целом на сохранении ими своих должностей

В ходе рассмотрения на заседании правительства принимаемых мер по обеспечению охраны труда Премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость усиления ответственности работодателей за безопасность на производстве, сообщает Kazpravda.kz

«Главой государства в апреле подписан закон по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников. Актуализируются действующие нормы трудового законодательства. Все эти меры направлены на совершенствование законодательной базы в области охраны труда, защиты прав работников и повышения престижа рабочих профессий», — отметил Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что реализация законодательных изменений должна сопровождаться конкретными мерами со стороны работодателей.

«Теперь работодателям необходимо принять соответствующие меры по дальнейшему обеспечению безопасности труда на предприятиях. Министерству труда надо ввести KPI по показателю производственного травматизма для всех руководителей крупных производств, неисполнение которого будет напрямую отражаться на оплате труда руководства и в целом на сохранении ими своих должностей», — подчеркнул Премьер.

Также он акцентировал внимание на вопросах промышленной безопасности и необходимости модернизации производственных мощностей на предприятиях с повышенным уровнем риска.

«Инвестиции в безопасность, автоматизацию и цифровизацию, как правило, всегда окупаются многократно. Этому следуют самые передовые промышленные компании во всем мире. Тем не менее, текущий уровень промышленной безопасности на отдельных предприятиях страны имеет определенные риски. Они связаны с несвоевременной заменой изношенного оборудования, недостаточным производственным контролем и отсутствием современных систем безопасности.

В первую очередь, это касается горнорудных, нефтегазодобывающих и химических предприятий. Данные отрасли промышленности следует держать на особом контроле. Необходимо строго соблюдать требования промышленной безопасности, регулярно обновлять оборудование и обучать персонал», — добавил Бектенов.

