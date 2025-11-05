В Астане в Казмедиацентре центре стартовал форум Astana Media Week 2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

За девять лет своего существования форум стал ключевой площадкой развития медиаотрасли Казахстана, консолидируя силы международных и отечественных профессионалов индустрии, представителей медиабизнеса и государственных органов.

Первый день медианедели открылся пленарной сессией «Новые ориентиры журналистики в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта: доверие общества и развитие». Участникам был зачитан приветственный адрес от имени министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой.

«В эпоху, когда информация стала главным ресурсом, наши встречи приобретают особую ценность. Где, как не здесь, мы можем открыто обсудить насущные проблемы, подвести итоги и на этой основе принять осознанные решения для бизнеса и системы государственного управления. Сегодня Казахстан находится в той точке пространственно-временных координат, в которой государство, общество и медиа, опираясь на запросы граждан, формируют современные ориентиры дальнейшего развития. Неслучайно Глава государства заявил, что именно такое взаимодействие должно стать прочным фундаментом в деле построения Справедливого Казахстана», - обратилась к участникам Аида Балаева.

Министр отметила, что согласно исследованию Digital News Report, уровень доверия граждан к СМИ в Казахстане заметно выше, чем в других странах Центральной Азии. По словам Балаевой, это – результат последовательной политики государства по реформированию медиасферы.

Глава ведомства упомянула, что Казахстан одним из первых в регионе принял Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», основанный на международных стандартах, включая принципы Digital Services Act. Кроме того, новый закон «О масс-медиа» укрепил правовой статус редакций, расширил инструменты защиты журналистов и регламентировал порядок доступа к информации. Аида Балаева подчеркнула, что работа в этом направлении продолжается: в настоящее время готовится пакет поправок, который станет ответом на быстро меняющиеся процессы в современном информационном пространстве.

В качестве спикеров пленарной сессии также выступили также вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, руководитель бюро Euronews в Казахстане Боян Бркич, международный корреспондент телеканала Euronews (Франция) Денис Локтев, заместитель генерального директора Национальной медиа-ассоциации Узбекистана Санжар Устабобоев, директор представительства Турецкой радиотелевизионной корпорации (TRT) в Казахстане Мехмед Захид Чалышкан, генеральный директор «Седьмого канала» Илхам Ибрагимов.

Мероприятие продолжилось панельной сессией на тему «Журналистика на перепутье: рождение цифрового медиа с ИИ», где обсуждались ключевые тенденции трансформации информационного пространства. Примечательно, что отдельная сессия была посвящена рынку стриминговых платформ.

В течение двух дней в холле медиацентра развернется Контент-маркет Astana Media Week 2025 - витрина новых форматов, копродукций и международных коопераций. Контент-маркет станет площадкой деловых встреч между продакшн-компаниями, дистрибьюторами и платформами. Здесь будут представлены новые идеи, пилотные проекты и возможности совместного производства для внутреннего и внешнего рынков Кыргызстана, Узбекистана, Китая и Казахстана.

Astana Media Week 2025 продлится до 7 ноября и объединит государственные, независимые и новые СМИ из всех регионов Казахстана. Участников ждут пленарные и панельные дискуссии, закрытые питчинг-сессии и практические мастер-классы от ведущих экспертов отрасли.

В рамках медианедели предусмотрены специальные поощрения для самых активных участников форума. Авторы лучших вопросов смогут выиграть сертификаты на годовые подписки от ведущих стриминговых, медиамониторинговых компаний, и даже главный приз - путешествие в Самарканд.