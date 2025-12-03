Фото: пресс-служба театра

В Пекине завершился Международный форум симфонической музыки 2025 года – одно из ключевых мероприятий Всемирного театрального альянса, которое ежегодно объединяет ведущих специалистов академической сцены. В этом году в Национальном центре исполнительских искусств собрались более 300 представителей из свыше 190 творческих коллективов из 30 стран и регионов. Среди них значимую роль сыграл театр «Астана Опера», чье участие стало весомым вкладом в международный диалог о будущем симфонического искусства, сообщает Kazpravda.kz

Театр при поддержке Министерства культуры и информации РК представляли дирижер «Астана Опера» Элмар Бурибаев и директор симфонического оркестра театра Геннадий Аникушин. Их доклад, посвященный теме «Народный кюй как форма интеграции национальной традиции в симфоническую музыку Казахстана», вызвал заметный интерес участников форума. Казахстанская сторона продемонстрировала, как национальная интонация и ритмика могут органично вплетаться в симфоническую ткань, формируя новое звучание, в котором слышны и дух степных традиций, и академическая европейская школа.

Спикеры подчеркнули, что симфоническая музыка Казахстана сегодня – это уникальный художественный сплав. Симфонический кюй, ставший центральной темой обсуждения, давно перерос рамки жанра и превратился в культурный феномен. Он гармонично сочетает народную мелодику, оркестровую колористику и западноевропейские формы, становясь связующим звеном между традицией и современностью, Востоком и Западом, устным и письменным наследием. Творчество казахстанских композиторов XX–XXI веков убедительно показало: национальное искусство может говорить на универсальном языке симфонии, не утрачивая при этом своего корня и духовной глубины.

Выступление представителей «Астана Опера» органично вписалось в более широкий контекст трехдневной программы форума, где обсуждались вопросы привлечения молодой аудитории, развитие инновационных методов записи и распространения симфонической музыки, роль национальных элементов в академической традиции разных стран, а также перспективы молодых музыкантов.

Среди многих гостей и представителей театрально-симфонических кругов были исполнительный директор лондонского оркестра «Филармония» Торбен Диттес, генеральный директор Баварской государственной оперы Серж Дорни, почетный президент Джульярдской школы и председатель совета директоров Тяньцзиньской Джульярдской школы Джозеф Полиси и многие другие.

Напомним, что с 2019 года Пекинский всемирный симфонический форум стал площадкой, где встречаются лидеры отрасли, формируя современные тенденции развития мировой симфонической сцены. Участие Казахстана, театра «Астана Опера» в этом масштабном событии подчеркнуло растущую роль нашей страны в глобальном музыкальном пространстве.