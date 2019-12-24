​«Астана» победила в гостях

«Астана» наконец-то смогла прервать серию из 4 поражений и одержать долгожданную победу. А произошло это в Польше, где наши земляки обыграли «Зелена-Гуру» со счетом 81:78. Лучшим в нашем составе стал Джеймс Флоренс, который за игру набрал 25 очков. Следующий матч столичные баскетболисты проведут 5 января дома против красноярского «Енисея».

Стоит отметить, что в этой лиге наша дружина располагается на 10-м месте из 13 выступающих команд. А лидируют здесь подмосковные «Химки», на 2-м мес­те расположился московский ЦСКА, а замыкают тройку крас­нодарский «Локомотив-Кубань» и казанский «Уникс», у которых одинаковое количество очков.

Очень интересная ситуация сложилась во второй по значимости лиге планеты – Евролиге. Здесь наступило троевластие. Долгое время единолично лидировавший турецкий «Анадолу Эфес» принимал в Стамбуле российский ЦСКА и уступил гос­тям со счетом 80:81. Данное поражение позволило настигнуть команду с берегов Босфора сразу двум испанским коллективам. Это, конечно же, мадридский «Реал» и «Барселона».

«Королевский клуб» на минувшей неделе побывал у своих соо­течественников из «Басконии» и добился убедительной победы со счетом 77:55. А каталонцы в пятницу побывали в Германии, где смогли обыграть мюнхенскую «Баварию» – 77:67.

А теперь перейдем к выдающемуся клубному чемпионату мира – североамериканской Национальной баскетбольной лиге. На данный момент лучшим коллективом за океаном является «Милуоки Бакс», который возглавляет не только Восточную конференцию, но и все первенство. «Олени» в этом сезоне потерпели всего лишь 4 поражения, но при этом одержали 27 побед. Вчера они принимали «Индиану Пэйсерс» из Индианаполиса и добились победы со счетом 117:89.

Единственный клуб, который оказывал серьезное сопротивление лидеру, – «Лос-Анджелес Лейкерс», на данный момент лидер Западной конференции. Но сейчас у команды из города ангелов серьезные проблемы, и в первую очередь они связаны с отсутствием травмированного лучшего игрока современности Леброна Джеймса. В очередном матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс» и был разгромлен со счетом 104:128. Калифорнийцы с нетерпением ждут, когда же поправится их лидер.