Астана примет турнир по дзюдо серии Grand Slam

Спорт
99
Дана Аменова
корреспондент

 С 9 по 11 мая сильнейшие дзюдоисты вступят в борьбу за призовые места  

Фото: пресс-служба НОК РК

В престижном соревновании примут участие призёры Олимпийских игр из разных стран мира, сообщает Kazpravda.kz

Одним из главных же событий станет возвращение на татами обладателя «бронзы» Олимпиады-2024 Гусмана Кыргызбаева.

«До того, как вернуться на первый сбор после Олимпиады, мне позвонил тренер Роберт Мшвидобадзе. Он спросил: «Когда ты вернёшься к тренировкам?» Я ответил, что в январе. Тогда он сказал: «Если возвращаешься, то приходи уже с чёткой целью на ближайшие четыре года - до Олимпиады». Сейчас я бросаю все свои силы на сборах, чтобы выйти на пик формы, удержать кондиции. Главная цель – выступить на Олимпиаде-2028 и подняться на высшую ступень пьедестала», – рассказал он.

Престижный старт состоится 9-11 мая во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

По итогам этого соревнования, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами турнира. В частности, за 1 место будет начислено 1 000 очков, за 2 место – 700 и за 3 место – 500 очков.

 

 

#Астана #турнир #дзюдо #Grand Slam

Популярное

Все
Профессионал, с которым повезло работать
Человек-легенда
Бессмертный подвиг девушки-снайпера
«Ұлы дала жорығы»: 80-летию Великой Победы посвящается
«Сырые» кадры аграрной отрасли не нужны
Посадили деревья в честь ветеранов
Страховая медицина: вопросы без ответов
Стартовал первый в республике лесоклиматический проект
Освоен выпуск футеровки для ГОКов
В гостях у стражей неба
Героям-казахстанцам посвящается
Реформы – ответ на запросы общества
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов
«Келінжан» в новом сезоне
На учебу – в Малайзию
Он защищал блокадный Ленинград
9 Мая
Пехотинцы из Казахстана обороняли Сталинград
Личная и национальная память
Спектр важнейших услуг
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Будет ли в столице новый сквер?
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Социальный автокараван проехал по селам
Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Победившая в международном конкурсе солистка ансамбля «Гүлдер» поедет на обучение в США
В Астане готовятся к военному параду
Президент наградил ветерана дипломатической службы
Первый в Центральной Азии центр креативных технологий откроется в Астане
Бизнес Сингапура инвестирует крупные и эксклюзивные проекты
Они сражались за Родину
Международная автовыставка начала свою работу в столице
В Казахстане повысят налог на прибыль для банков
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
К исследованию озера Балхаш подключится Франция
Свыше 10 миллиардов тенге направят на развитие животноводства в СКО
Мангистау делает ставку на автотуризм
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В каких районах Астаны появятся новые школы
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?

Читайте также

Все свои поединки выиграл досрочно казахстанский дзюдоист в…
Дамир Исмагулов сделал заявление о возвращении в UFC
Штангисты завоевали пять медалей на юниорском чемпионате ми…
ТОП-10 востребованных видов спорта в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]