С 9 по 11 мая сильнейшие дзюдоисты вступят в борьбу за призовые места

Фото: пресс-служба НОК РК

В престижном соревновании примут участие призёры Олимпийских игр из разных стран мира, сообщает Kazpravda.kz

Одним из главных же событий станет возвращение на татами обладателя «бронзы» Олимпиады-2024 Гусмана Кыргызбаева.

«До того, как вернуться на первый сбор после Олимпиады, мне позвонил тренер Роберт Мшвидобадзе. Он спросил: «Когда ты вернёшься к тренировкам?» Я ответил, что в январе. Тогда он сказал: «Если возвращаешься, то приходи уже с чёткой целью на ближайшие четыре года - до Олимпиады». Сейчас я бросаю все свои силы на сборах, чтобы выйти на пик формы, удержать кондиции. Главная цель – выступить на Олимпиаде-2028 и подняться на высшую ступень пьедестала», – рассказал он.

Престижный старт состоится 9-11 мая во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

По итогам этого соревнования, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами турнира. В частности, за 1 место будет начислено 1 000 очков, за 2 место – 700 и за 3 место – 500 очков.