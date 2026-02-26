Астана встретила героев зимних Игр

Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

В столице Казахстана с почестями встретили спортсменов, чьи достижения на международной арене стали яркой страницей в современной истории отечественного спорта. Чествование участников Олимпийских игр по фигурному катанию и юных триумфаторов хоккейных сражений в Канаде подчеркнуло высокий статус Казахстана как сильной спортивной державы.

Фото: sportplustv.kz и hockeydreams.kz

В международном аэропорту Астаны под звуки оркестра и ликующие возгласы болельщиков приветствовали олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова и Софью Самоделкину, вошедшую в десятку сильнейших фигуристок планеты. Победа Шайдорова носит по-настоящему исторический характер. Спустя 32 года после триум­фа Владимира Смирнова в норвежском Лиллехаммере на зимних Олимпийских играх вновь прозвучал гимн Республики Казахстан. Этот успех стал результатом многолетнего труда спортсмена, тренерского штаба и системной поддержки государства.

В торжественном мероприятии приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин и президент Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы. Руководители отметили, что достижения фигуристов являются мощным стимулом для развития зимних видов спорта в стране.

Особым моментом церемонии стало вручение ценных подарков от имени Казахстанского союза фигурного катания при поддержке генерального спонсора. За выдающийся вклад в имидж страны Михаил Шайдоров и его наставник Алексей Урманов получили сертификаты на трехкомнатные квартиры, Софья Самоделкина и главный тренер сборной Асем Касанова – на однокомнатные квартиры. Согласно распределению, спортсмены получат жилье в Астане, а тренеры – в Алматы.

Не менее значимый успех продемонстрировали юные представители отечественной школы хоккея. Казахстанская команда Astana Team (проект hockeydreams.kz) в этот же день вернулась из Канады с победой в престижном дивизионе AA Elites – Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament 2026. Этот результат беспрецедентный: казахстанцы впервые стали первыми во втором по силе дивизионе на североамериканском континенте в данной возрастной категории.

Чествование чемпионов в Астане продемонстрировало единство спортивного сообщества и государства в стремлении к новым вершинам. Наши атлеты доказывают: преемственность поколений и профессиональный подход обеспечивают стабильное присутствие нашей страны в элите мирового спорта. Сегодняшние герои – это ориен­тир для тысяч молодых казах­станцев, которые только начинают свой путь в большой спорт.

