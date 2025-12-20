Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Человеческий капитал – это главный двигатель развития. Япония убедительно доказала правильность данной формулы. Сила Вашего государства – в людях, в уважении к труду, в стремлении к совершенству, в умении учиться всю жизнь, щедро делиться знаниями со следующими поколениями", - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония".

Он напомнил, что Казахстан активно развивает сферу образования, в том числе в сотрудничестве с зарубежными партнерами. В стране успешно функционируют филиалы ведущих зарубежных вузов.

"Приглашаем Японию рассмотреть возможность открытия в Казахстане представительств японских университетов и образовательных центров", - продолжил Токаев.

Глава государства также отметил приоритетные направления взамодействия с Японией в туристической сфере.

"Все страны Центральной Азии обладают богатой историей, самобытным культурным наследием и красивейшей природой, которые, несомненно, могут быть интересны японским туристам. Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Японией в туристической сфере. Полезной видится разработка единого Центрально-Азиатского туристического маршрута для японских туристов, а также упрощение визовых процедур для граждан Центральной Азии. Это позволит туристам из Японии в рамках одного путешествия посетить сразу несколько стран региона, а нашим гражданам – прикоснуться к красоте и гармонии Страны восходящего солнца", - сказал глава государства.

Президент также напомнил, что Казахстан удостоился чести проведения в 2027 году чемпионата мира по дзюдо.