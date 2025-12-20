Касым-Жомарт Токаев предложил открыть в нашей стране представительства японских университетов и образовательных центров, передает Kazpravda.kz
"Человеческий капитал – это главный двигатель развития. Япония убедительно доказала правильность данной формулы. Сила Вашего государства – в людях, в уважении к труду, в стремлении к совершенству, в умении учиться всю жизнь, щедро делиться знаниями со следующими поколениями", - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония".
Он напомнил, что Казахстан активно развивает сферу образования, в том числе в сотрудничестве с зарубежными партнерами. В стране успешно функционируют филиалы ведущих зарубежных вузов.
"Приглашаем Японию рассмотреть возможность открытия в Казахстане представительств японских университетов и образовательных центров", - продолжил Токаев.
Глава государства также отметил приоритетные направления взамодействия с Японией в туристической сфере.
"Все страны Центральной Азии обладают богатой историей, самобытным культурным наследием и красивейшей природой, которые, несомненно, могут быть интересны японским туристам. Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Японией в туристической сфере. Полезной видится разработка единого Центрально-Азиатского туристического маршрута для японских туристов, а также упрощение визовых процедур для граждан Центральной Азии. Это позволит туристам из Японии в рамках одного путешествия посетить сразу несколько стран региона, а нашим гражданам – прикоснуться к красоте и гармонии Страны восходящего солнца", - сказал глава государства.
Президент также напомнил, что Казахстан удостоился чести проведения в 2027 году чемпионата мира по дзюдо.
«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере спорта, прежде всего в популяризации традиционных японских видов единоборств – дзюдо, сумо и кэндо. Казахстан удостоился чести проведения в 2027 году Чемпионата мира по дзюдо. Позавчера с удовольствием познакомился с известным японским сумоистом казахского происхождения Кимбозан Харуки (Ерсин Балтагул). Уверен, наши тесные культурно-гуманитарные связи будут и впредь служить прочной основой для укрепления взаимопонимания и дружбы между нашими народами», - подчеркнул президент.